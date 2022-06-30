Как из России сейчас добраться в страны ЕС, и сколько это стоит

Евросоюз полностью закрыл небо для российских самолетов с 28 февраля 2022 года в рамках санкций, введенных в ответ на вторжение России в Украину. РФ отреагировала зеркальными мерами. В результате у россиян, желающих попасть в страны ЕС, и жителей государств Евросоюза, намеревающихся посетить Россию, остались только сложные „обходные“ пути.

Маршруты из России в страны ЕС

Сейчас добраться из России в страны Евросоюза можно самолетом с пересадкой или комбинированным маршрутом: сначала наземным транспортом, а затем - авиа. Самый простой, но при этом самый затратный путь, - с пересадкой в Турции (Стамбуле или Анталье). Есть также маршруты через ОАЭ, Сербию, Армению, Киргизию или Азербайджан.

Второй способ - выехать из РФ в Беларусь на поезде, автобусе или машине, затем добраться до Латвии или Литвы (Беларусь отменила коронавирусные ограничения на пересечение границы с 3 апреля). Из Риги и Вильнюса в другие страны ЕС выполняют рейсы в том числе лоукостеры. Еще один вариант - через Грузию, у которой открыта сухопутная граница с Россией. С 17 мая гражданам РФ не требуются основания для въезда в эту страну (сейчас пересечение границы временно запрещено, так как трасса пострадала из-за разлива реки Терек). Из Грузии можно вылететь в одну из стран Евросоюза.

Из Санкт-Петербурга можно добраться до сухопутной границы с Эстонией или Финляндией и после ее пересечения отправиться в нужную страну авиарейсом из Таллина или Хельсинки. На пароме из Хельсинки можно добраться в Германию и Швецию. Также есть маршрут через Калининград. Эксклав граничит с Польшей и Литвой, до аэропортов в Гданьске и Вильнюсе есть возможность доехать на автобусе или машине. Однако следует учитывать, что для россиян по-прежнему действуют ограничения на выезд из страны через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска, введенные в связи с пандемией коронавируса. Они установлены распоряжением правительства РФ от 27.03.2020 №763-р.

„Впритык успели на стыковочный рейс“