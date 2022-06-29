Яанус Карилайд: реформистская партия не уважает своих партнеров

Нагрузка на бюджет в виде детских пособий, которые предлагала Центристская партия составила бы 250 миллионов евро. Но реформисты были настолько глупы и несгибаемы, что были готовы обсуждать этот вопрос только осенью. Центристская партия была вынуждена совершить политический развод с эгоцентристской Партией рформ. Они до сих пор думают, что достаточно лишь принять простые позы во внешней политике.

Теперь партия Isamaa заставляет реформистов прогибаться и искать компромиссы. Но теперь цена этого компромисса уже составляет почти миллиард евро. Я в настоящее время не способен оценить, готовы ли реформисты капитулировать перед такими требованиями из-за позиции премьер-министра. Кроме того, мне кажется, что у Партии реформ закончились идеи как улучшить жизнь населения Эстонии, вместо этого они только повторяют, что осень будет тяжелой.

У меня как лидера Центристской фракции в парламенте нет никакой веры в то, что реформисты будут воспринимать своих партнеров как равных. Когда Центристская партия четыре года подряд была партией, из которой выходили премьер-министры, в Эстонии росла экономика, имелись иностранные инвестиции, были проведены необходимые реформы. Мы всегда готовы действовать на благо Эстонии. В настоящий момент видно только желание реформистов усыпить своих партнеров, кроме того, они не предлагают ни одной идеи, которая способствовала бы дальшейшему улучшению жизни. Без уважения невозможно найти подходящий формат для сотрудничества. Центристская партия не достаточно удобный партнер для реформистов, и, конечно, они сейчас надеются превратить Isamaa в послушного пуделя. А социал-демократы уже давно такие.