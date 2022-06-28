Турция на саммите в Мадриде поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО

Как отмечается, в Мадриде перед саммитом Североатлантического альянса прошла встреча с участием президентов Финляндии и Турции Саули Ниинистё и Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон.

„По итогам этой встречи наши министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум, подтверждающий, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО“, — сообщила канцелярия.

Там указали, что в ближайшие два дня будут согласованы конкретные шаги по вступлению стран в альянс, но теперь это решение „неминуемо“.

В канцелярии также отметили, что совместный меморандум указывает на приверженность трех стран „полной поддержке в случае угроз безопасности друг друга“. „Финляндия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Как член НАТО Финляндия будет полностью соблюдать документы и политику НАТО по борьбе с терроризмом“, — говорится в заявлении.

Ранее Анкара блокировала их присоединение из-за поддержки ими курдских организаций, которых турецкая сторона считает террористами