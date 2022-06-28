Власти Шотландии анонсировали второй референдум о независимости

„Шотландское правительство предлагает, чтобы референдум о независимости состоялся 19 октября 2023 года“, - сказала Стерджен.

По ее словам, она готова к тому, что это решение будет подвергнуто юридической проверке в Верховном суде, но убеждена в своей правоте и успехе.

Выступая в парламенте Шотландии, Стерджен сказала, что выбранный правительством путь будет нелегким, но его надо пройти ради возможности выбирать собственное будущее.

Первый референдум, прошедший в Шотландии в 2014 году, стал возможен благодаря тому, что Лондон наделил шотландское правительство соответствующими полномочиями.

Однако за те 8 лет, что прошли со времени первого референдума, оба британских премьера-консерватора - Тереза Мэй и Борис Джонсон - неизменно отказывались давать разрешение на проведение второго референдума.

Тем не менее, Никола Стерджен заявила, что начинает процесс урегулирования вопроса со вторым голосованием.

Между тем лидеры шотландской оппозиции призывают первого министра обратить внимание прежде всего на насущные проблемы шотландцев, а не зацикливаться на референдуме.

Лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс заявил, что народ Шотландии уже поставил вопрос независимости на второй план, и правительство должно сосредоточиться на решении насущных проблем, с которыми оно сталкивается прямо сейчас.

А глава шотландских лейбористов Анас Сарвар напомнил, что Никола Стерджен призывала людей, которые не поддержали идею отделения, проголосовать за нее на последних выборах, потому что она поставит во главу угла борьбу с ковидом.

„Разве это не тот случай, когда „пандемическая Никола“, которая говорила, что хочет спасти нас, ушла, и вместо нее вернулась Никола, которая хочет разделить нашу страну и провести референдум, которого не хотят две трети шотландцев? Откровенно говоря, Шотландия заслуживает большего“, - сказал он.

Всего лишь предвыборное обещание?

Алексей Калмыков, Би-би-си