Правда ли, что отец директора Всемирного экономического форума был доверенным лицом Гитлера?

При этом в идеях Шваба не так много конкретики — эта неопределённость вкупе с влиятельностью ВЭФ и его основателя подготовили почву для конспирологов. Якобы COVID-19, благодаря которому предлагается поменять экономическое мироустройство, появился не просто так. Как утверждают сторонники теории заговора, элиты специально создали и распространили коронавирус по планете, чтобы продвинуть собственные интересы, создать мировое правительство и существенно ограничить личную свободу простых людей. Связанные со Швабом некорректные утверждения, которые в последние два года распространяют пользователи социальных сетей, многократно разбирали наши коллеги из разных фактчекинговых проектов. Например, главе ВЭФ безосновательно приписывали идею реорганизации и цензурирования интернета, а также реформу по отмене частной собственности. Появлялись даже фейковые сообщения об аресте Шваба и его связях с семейством Ротшильд.

Клаус Шваб — немецкий экономист, в 1971 году основавший ВЭФ. Эта неправительственная организация, которой на протяжении более полувека руководит Шваб, ежегодно проводит саммит в Давосе, куда приезжают представители крупного бизнеса, политики и учёные со всего мира. С 2020 года Шваб — главный герой очень популярной конспирологической теории. Спустя несколько месяцев после начала пандемии COVID-19 глава ВЭФ выступил с инициативой, получившей название „Большая перезагрузка“ (Great Reset); так же назывался прошедший в июне 2020 года Давосский форум. Шваб предлагал рассматривать пандемию как шанс для того, чтобы переосмыслить устройство мировой экономики, и даже изложил свои задумки в одноимённой книге, вышедшей в том же году.

С 22 по 26 мая в швейцарском Давосе прошло очередное собрание Всемирного экономического форума (ВЭФ). Одновременно с этим интернет-пользователи стали размещать фотографию, на которой, как утверждается, изображён основатель ВЭФ Клаус Шваб и его отец Ойген — „доверенное лицо Гитлера, промышленник и фашист“. Соответствующие публикации можно найти во „ВКонтакте“ , Facebook , Twitter и других соцсетях.

Подведём промежуточный итог. На коллаже из двух снимков, обычно используемом в вирусных публикациях о связях между отцом Клауса Шваба и руководством Третьего рейха, не изображён Ойген Шваб. На различных ресурсах утверждается, что человека в военной форме на фотографии справа зовут Вальтер Дыбилаш и что он погиб в 1950 году в СССР. Ойген Шваб выглядел иначе, спустя несколько лет после смерти Дыбилаша на его имя были оформлены документы.

Фотографию Ойгена Шваба фактчекеры нашли на сайте FamilySearch — она прикреплена к бразильской визе, выданной отцу основателя ВЭФ в 1957 году. Подлинность изображения в комментарии для агентства dpa подтвердил представитель Клауса Шваба. Представитель ВЭФ в разговоре с нашими коллегами из AFP Deutschland назвал попытки связать семью экономиста с правившими элитами нацистской Германии „абсолютной ложью и клеветой“.

Наши коллеги обнаружили снимок, выдаваемый за портрет Шваба-старшего, на нескольких сайтах , посвящённых армии Третьего рейха. Согласно подписям к изображению, мужчину в военной форме зовут Вальтер Дыбилаш. В интернете доступны и другие фотографии этого человека — утверждается, что на них также запечатлён Дыбилаш. На различных сайтах с информацией о военачальниках нацистской армии утверждается, что Дыбилаш родился в 1892 году в городе Альтона, участвовал в Первой мировой войне, а после её окончания продолжил военную карьеру. Вскоре после начала Второй мировой Дыбилаш получил звание полковника, руководил железнодорожными и инженерными подразделениями. Ближе к концу войны его взяли в плен американские военные и передали Красной армии. Дыбилаша приговорили к длительному сроку за военные преступления, он умер в 1950 году в городе Сталино (современный Донецк).

Вернёмся к изображению, на основании которого интернет-пользователи делают выводы о связи между отцом Клауса Шваба и руководством нацистской Германии. Эта картинка состоит из двух фотографий. На той, что слева, действительно изображён основатель ВЭФ, родившийся в 1938 году в городке Равенбург недалеко от границы со Швейцарией. Но на снимке справа — вовсе не отец экономиста по имени Ойген. К такому выводу пришли фактчекеры из Бельгии , Австрии , Германии , США и других стран.

В то же время Шваб-старший, родившийся в 1899 году, теоретически действительно мог занимать высокие позиции в нацистской иерархии — можно допустить, что интернет-пользователи правы, хотя и использовали в своих публикациях снимок другого человека. Чтобы прояснить биографию Ойгена Шваба и детали его жизни при нацистском режиме, AFP Deutschland обратилось в немецкие архивы и взяло комментарии у нескольких историков. Дело в том, что после окончания Второй мировой войны миллионы немцев заполнили анкеты, в которых ответили на вопросы о связях с гитлеровской национал-социалистической партией и близкими к ней организациями — эти документы доступны для изучения. В архивных делах, связанных с Ойгеном Швабом, о таких связях ничего не сказано, и можно с уверенностью утверждать, что отец основателя ВЭФ не был высокопоставленным нацистом.

При этом Нильс Вайзе из Института истории новейшего времени в Мюнхене отметил, что только по этим данным сложно сделать однозначные выводы непосредственно о взглядах Шваба-старшего. „Не каждый член НСДАП был убеждённым национал-социалистом, не каждый убеждённый национал-социалист был членом НСДАП“, — уверен эксперт. С ним согласен и профессор Петер Фесслер из Падерборнского университета. В то же время оба историка склонны согласиться с выводами властей, которые во второй половине 1940-х годов искали в Германии ярых сторонников нацизма — Ойген Шваб к ним не относился и скорее приспособился к режиму, принимая лишь минимально необходимое участие в политической жизни страны.

AFP Deutschland, однако, обращает внимание на деятельность швейцарской фирмы Escher Wyss, в которой во время Второй мировой войны работал отец Клауса Шваба. Глава городского архива Равенсбурга сообщила нашим коллегам, что эта компания, как и ряд других, в 1943–1944 годах нанимала на работу депортированных и военнопленных, которых содержали в концлагерях. Историки Вайзе и Фесслер подтверждают эти сведения, хотя подчёркивают, что нет никаких оснований обвинять именно Шваба-старшего в использовании принудительного труда остарбайтеров.

Итог: Неправда.