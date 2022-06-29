Санкции есть, а слова нет: языковед рассказала, почему российские СМИ избегают называть вещи своими именами

Сегодня я вынуждена начать с трагических событий, которые произошли в Кременчуге, в Полтавской области Украины, где ракета попала в торговый центр. Есть раненые и погибшие. Я не буду вдаваться в подробности произошедшего, так как мой блог - о языке. Как же Кременчуг связан с языком? Оказывается - напрямую. Произошедшее связано с новоязом, который использует пропаганда уже много лет. Точнее, это событие еще раз активизировало хорошо известные формулы, отработанные за эти 8 лет. Буквально сразу после того, как все произошло, в российских пабликах, соцсетях, в медиа появились высказывания „это инсценировка“, „это-фейк“, „это - не мы, это - они сами“ и так далее. Подобные выражения уже успели стать мемами. Например, фраза „их там нет“ уже слилась в одно целое , его употребляют как существительное -ихтамнет или ихтамнеты - это значит „военные, о которых сообщается, что их нет не территории какого-либо государства, но на самом деле есть очень много доказательств того, что они там присутствуют“.