Санкции есть, а слова нет: языковед рассказала, почему российские СМИ избегают называть вещи своими именами
Блогер, журналист и знаток русского языка Ксения Туркова в начале каждой недели составляет словарь ушедшей недели, в котором рассматривает произошедшие в мире события и говорит о том, как они влияют на язык.
Сегодня я вынуждена начать с трагических событий, которые произошли в Кременчуге, в Полтавской области Украины, где ракета попала в торговый центр. Есть раненые и погибшие. Я не буду вдаваться в подробности произошедшего, так как мой блог - о языке. Как же Кременчуг связан с языком? Оказывается - напрямую. Произошедшее связано с новоязом, который использует пропаганда уже много лет. Точнее, это событие еще раз активизировало хорошо известные формулы, отработанные за эти 8 лет. Буквально сразу после того, как все произошло, в российских пабликах, соцсетях, в медиа появились высказывания „это инсценировка“, „это-фейк“, „это - не мы, это - они сами“ и так далее. Подобные выражения уже успели стать мемами. Например, фраза „их там нет“ уже слилась в одно целое , его употребляют как существительное -ихтамнет или ихтамнеты - это значит „военные, о которых сообщается, что их нет не территории какого-либо государства, но на самом деле есть очень много доказательств того, что они там присутствуют“.
Теперь о санкциях. На следующей неделе появилось интересное заявление профессора Санкт-Петербургского университета, заместителя ректора по правовым вопросам Юрия Пенова. Ему зада вопрос: почему в материалах портала Санкт-Петербургского государственного университета говорится не о санкциях в отношении нашего государства, а о неправомерных действиях со стороны недружественных государств. Юрий Витальевич развернуто ответил на этот вопрос. Он написал, что слово „санкции“ нежелательно употреблять, потому что „это - ответная реакция на правонарушение, соответственно, они его имеют правомерный характер. В связи с этим применительно к ограничениям со стороны недружественных стран, введенных в отношении нишей страны, корректным будет использование других терминов - противоправные действия, неправомерные действия, неправомерные ограничения и так далее, которые сами по себе являются нарушением требований норм международного права. В свою очередь реакция Российской Федерации на неправомерные ограничения со стороны недружественных государств действительно охватывается понятием санкции“.
То есть, „санкции“ лучше не говорить, вместо этого - неправомерные ограничения. Это - тоже один из излюбленных приемов российских чиновников - эвфемизация политического общественного пространства, когда что-то, что будет как-то негативно воспринято людьми, заменяется более подходящим.
Смотрите полный выпуск программы „Турковый словарь“ в видео ниже!