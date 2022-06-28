Мы, мужики. Журналист Владимир Севриновский — о милитаризованной маскулинности и гражданской трусости

Во многом такая социализация конструируется и направляется в нужное русло государством. На „патриотическое воспитание“, которое воспевает славные победы и службу мужчин в армии, тратятся большие средства. Ведь если нежелание воевать станет массовым, власть не сможет вести войны и получать легитимность на базе милитаризованного патриотизма.

„[Я] хотел боевого опыта, я хотел, как мой дед, участвовать в войне, — говорит ветеран чеченской кампании Алексей из Москвы. — Во время боевых действий чувствуешь себя мужчиной, что ты выполняешь по-настоящему мужскую работу. <…> Любой, каждый настоящий мужчина должен иметь опыт боевых действий“.

Рассказчики могли одновременно восхищаться имамом Шамилем за противостояние Российской империи и проклинать украинцев за то же самое: важна не историческая параллель, а те, кого они отождествляют со „своими“. Эту картину можно было бы списать на кавказскую экзотику, но аналогичные убеждения выражают мужчины по всей стране.

Другие родственники тоже подчеркивают, что покойный вел себя „по-мужски“ и погиб „как мужчина“. Они объясняют, что некоторые сельчане идут на войну не ради денег и не из-за плохого отношения к „укронацистам“, а потому, что „отсиживаться, словно какой-то гусь“ — не „по-мужски“: „нормальный пацан“, когда друзья воюют, должен присоединиться.

„Он был мужественный по факту рождения, — говорит дядя погибшего. — У него были качества, присущие мужчине, его увлечения: спорт, единоборства. Еще подростком он знал, что будет служить. Он никогда своего солдата, брата по оружию, не оставил бы. Потому и поехал. Родину защищать“. На вопрос, почему погибший должен был защищать родину именно в Украине, дядя коротко отвечает: „Без комментариев“.

На сельском кладбище в Дагестан е мужчины и женщины были разделены. Пока погибшего в Украине оплакивали родственницы, припадая с громкими рыданиями к свежему холмику, усыпанному рисом и халвой, мужчины держались в стороне. Лишь когда женщины ушли, они обступили могилу и начали коллективную молитву.

В современной России в ход идут наглядная агитация, финансируемое государством „патриотическое“ кино и даже вирусные мемы. Так, в Тыве несколько лет назад предвыборным штабом „Единой России“ была успешно запущена идея, что Путин является реинкарнацией великого завоевателя Чингисхана, а министр обороны Сергей Шойгу — реинкарнацией его сподвижника Субэдэя. „Интересно, кого они хотят завоевать? Украины для Чингисхана как-то маловато“, — рассуждал местный политтехнолог в июне 2021 года, за восемь месяцев до начала „спецоперации“.

„Гранаты, готовые взорваться“

Модель маскулинности формируется в противопоставлении модели феминности. По данным антрополога Кеннета Маклиша, свою физическую и эмоциональную жесткость военные противопоставляют феминной мягкости и сентиментальности гражданских. „Настоящий мужчина“ должен избегать „женских“ эмоций, включая сочувствие. Напротив, он обязан, по замечанию социолога Игоря Кона, „постоянно доказывать себе и другим, что он не баба, не пацан и не гомик“.

В этой парадигме мужчина, который отказывается брать в руки оружие или неохотно убивает, считается трусом: государство позвало воевать — надо идти, а не рефлексировать о правильности убийств. Образцами маскулинности в первую очередь считаются не те, кто возглавлял, а те, кто был готов подчиняться и выполнять приказы. Так, командир отделения в Первую Чеченскую Алексей С. объяснял, что хорошие солдаты должны не задумываться о гибели гражданских и оставлять ответственность за них начальству и государству: „Подготовленный солдат не должен так рассуждать, он должен выполнить свою задачу“. Вина перекладывается на вышестоящих, а „простым солдатам“ остаются боевое братство, храбрость и самопожертвование.