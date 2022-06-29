УКРАИНА В ЕВРОПУ | ЕС смог наказать Кремль последовательными санкциями благодаря Урсуле фон дер Ляйен

В предыдущих передачах мы рассматривали разные аспекты того, как Украина движется в сторону Европы, как Европа напрямую помогает Украине. Пока не касались очень важного аспекта, — только если вскользь — как снизить эффективность путинской военной машины против Украины, как уменьшить доходы Кремля. Конечно же, я имею в виду санкции, введенные Евросоюзом в отношении России.

За три с небольшим месяца Европа сделала это несколько раз. Я очень рад приветствовать в этой студии человека, который участвовал в согласовании абсолютно всех санкционных пакетов, уточнении деталей и знает все досконально. Добро пожаловать, постоянный представитель Эстонии в ЕС Айво Орав.

Здравствуйте.

Прежде, чем мы доберемся до сегодняшнего дня, хочу вернуться во времена, предшествовавшие военным действиям и нападению Путина. ЕС и союзники недвусмысленно предупредили Кремль: если вы сделаете то, что, как мы думаем, вы собираетесь сделать, вы столкнетесь с беспрецедентно масштабными санкциями. Россия не поверила и все равно сделала. Санкции ввели быстро, в считанные дни. Как получилось так быстро договориться друг с другом о санкциях и начать так быстро вводить их против России?

В конце декабря стала поступать информация. Конечно, она начала поступать раньше, но в конце декабря Евросоюзу в Брюсселе тоже стало ясно, что Россия может совершить нечто подобное. Тут, безусловно, следует выделить роль лично Урсулы фон дер Ляйен, кабинет которой начал подготовку к санкциям еще в начале января.

Многим переговоры между 27 странами-участницами представляются так, будто на стол кладется бумага и все 27 приступают к обсуждению. Но делать это в таком виде — заранее обречь себя провал. Это означает, что произойдет лобовое столкновение, информация распространится по СМИ, а политики и дипломаты больше не смогут действовать свободно.