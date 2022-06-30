Исследование: существенная доля населения Эстонии страдает от проблем, связанных с душевным здоровьем
Существенная доля населения Эстонии страдает от проблем, связанных с душевным здоровьем. По данным исследования душевного здоровья населения, проведенного в 2020-2022 гг. Институтом развития здоровья и Тартуским университетом, каждый пятый (20%) житель Эстонии может сталкиваться с тем или иным тревожным расстройством, а более четверти (28%) могут испытывать депрессию. Если рассматривать возрастные категории, то молодежи и подростки больше всего подвержены риску развития подобных проблем.
По данным исследования, в 2016-2021 годах почти у четверти взрослого населения был диагностирован как минимум один вид душевного расстройства. Чаще всего ставился диагноз „депрессия“ (12,4%), на втором месте тревожные расстройства (9,8%). Таким образом, риск возникновения депрессии и тревожных расстройств, по сравнению с допандемическим периодом, повысился.
Наиболее уязвимую категорию представляют собой подростки и молодые люди, люди с низким уровнем образования и низкими доходами, а также безработные. Риск депрессии выше у женщин, людей с сильной генетической предрасположенностью и людей с рискованным поведением для здоровья. При этом у взрослых людей, проживающих в семьях с детьми, в сфере душевного здоровья наблюдается меньше проблем, чем у одиноких людей.
Во время коронавирусного кризиса факторами риска стали социально-экономическая уязвимость и отсутствие социальной поддержки. „Во время коронакризиса наиболее сильными стрессогенными факторами для людей были страх заболеть и последствия болезни. Справиться со стрессом и его негативными последствиями людям помогли навыки управления эмоциональным состоянием, а также здоровые привычки, такие как достаточный сон и регулярная физическая активность“, - пояснила один из авторов исследования доцент кафедры клинической психологии Тартуского университета Кирсти Аккерманн.
В 2016-2021 годах услугами психиатра, психолога или психотерапевта воспользовалось 13% взрослого населения. Активнее к их услугам прибегали женщины (14%), представители возрастной группы 18–24 лет (26%) и люди с более низким уровнем образования и меньшими доходами. Исключение составляли люди с очень низкими доходами, которые значительно реже пользовались услугами по охране душевного здоровья, финансируемыми Эстонской Больничной кассой.
Подавляющее большинство респондентов считали необходимым улучшить доступность услуг в сфере охраны душевного здоровья в период кризиса, при этом личная потребность в подобных услугах мало осознавалась даже во время действия чрезвычайной ситуации. Если возникала необходимость в помощи, более 2/3 респондентов предпочитали справляться самостоятельно. Около 13% опрошенных пропустили прием психолога или консультанта, а 8% пропустили прием психиатра.
„Основными препятствиями для людей стали ограничения системы здравоохранения, такие как очень длинные очереди, ограничения на плановое лечение, стоимость услуг, а также недоверие к услугам психологов и психиатров и недостаток информации о том, куда следует обращаться“, — рассказал еще один соавтор исследования старший научный сотрудник Института развития здоровья Кенн Констабель. Он добавил, что, по всей видимости, государственные базы данных недооценивают, а опросники самостоятельного анализа переоценивают наличие проблем. Поэтому, чтобы точно оценить степень проблем в сфере душевного здоровья населения, стоило бы объединить данные, сообщаемые самостоятельно, и показатели, получаемые из регистров“.
Цель исследования заключалась в том, чтобы получить всестороннее представление о состоянии душевного здоровья населения Эстонии во время пандемии COVID-19. Среди прочего результаты исследования помогут оценить потребность людей в помощи. По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, одним из самых важных изменений за последние два года стало то, что мы стали уделять больше внимания не только своему физическому, но и ментальному здоровью. „Здоровое тело и здоровый дух одинаково важны для человека, поэтому важно делать все возможное, чтобы снизить стигматизацию проблем в сфере душевного здоровья и постоянно работать над тем, чтобы каждый, кто нуждается в такой помощи, нашел ее“, - сказала министр Рийсало.
В исследовании приняли участие 20 000 жителей Эстонии в возрасте от 15 лет. Оно проводилось в три этапа, что помогло отслеживать динамику показателей в сфере душевного здоровья в 2021–2022 годах. Результаты исследования сравнивались с данными государственных баз данных в период пандемии COVID-19 и докризисного периода.
Исследование финансировалось Работа финансировалась через Европейский фонд регионального развития из бюджетов программы RITA Эстонского научного агентства. Финансирование проводилось в рамках меры 1 „Поддержка стратегической деятельности Института здоровья“, целью которой является поиск решений социально-экономических проблем в эстонском обществе.