Исследование: существенная доля населения Эстонии страдает от проблем, связанных с душевным здоровьем

По данным исследования, в 2016-2021 годах почти у четверти взрослого населения был диагностирован как минимум один вид душевного расстройства. Чаще всего ставился диагноз „депрессия“ (12,4%), на втором месте тревожные расстройства (9,8%). Таким образом, риск возникновения депрессии и тревожных расстройств, по сравнению с допандемическим периодом, повысился.

Наиболее уязвимую категорию представляют собой подростки и молодые люди, люди с низким уровнем образования и низкими доходами, а также безработные. Риск депрессии выше у женщин, людей с сильной генетической предрасположенностью и людей с рискованным поведением для здоровья. При этом у взрослых людей, проживающих в семьях с детьми, в сфере душевного здоровья наблюдается меньше проблем, чем у одиноких людей.

Во время коронавирусного кризиса факторами риска стали социально-экономическая уязвимость и отсутствие социальной поддержки. „Во время коронакризиса наиболее сильными стрессогенными факторами для людей были страх заболеть и последствия болезни. Справиться со стрессом и его негативными последствиями людям помогли навыки управления эмоциональным состоянием, а также здоровые привычки, такие как достаточный сон и регулярная физическая активность“, - пояснила один из авторов исследования доцент кафедры клинической психологии Тартуского университета Кирсти Аккерманн.

В 2016-2021 годах услугами психиатра, психолога или психотерапевта воспользовалось 13% взрослого населения. Активнее к их услугам прибегали женщины (14%), представители возрастной группы 18–24 лет (26%) и люди с более низким уровнем образования и меньшими доходами. Исключение составляли люди с очень низкими доходами, которые значительно реже пользовались услугами по охране душевного здоровья, финансируемыми Эстонской Больничной кассой.