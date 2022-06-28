КОЛОНКА RusDelfi | Россия должна ответить за государственный терроризм

После того как путинский „блицкриг“ в Украине провалился, война превратилась в карательную операцию, цель которой состоит в том, чтобы стереть украинское государство с лица земли. На протяжении четырех месяцев мир был свидетелем военных преступлений России в Киевской области и Мариуполе, и теперь мы видим террористические атаки против украинских гражданских объектов в Киеве и в Кременчуге.

Война в Украине является результатом бездействия международного сообщества с 2008 года, когда Россия напала на Грузию и Владимир Путин убедился, что если он переступит так называемую „красную линию“, ничего не изменится, будут новые и новые „красные линии“, которые он с удовольствием пересекает. В 2016 году, когда Путин и Асад цинично уничтожили самый большой сирийский город Алеппо, мир предпочел безучастно молчать. Теперь же, в 2022 году, мы стали свидетелями того, что в Украине ряд городов превратились в „Алеппо“. Это и есть цена молчания. Потому что чем больше мир игнорировал преступления российского руководства, тем больше Россия убеждалась, что ей все сойдет с рук, и это проложило дорогу еще более серьезным преступлениям.

Не исключено, что последние удары по жилым домам в Киеве и по торговому центру в Кременчуге не были запланированы как террористическая операция против гражданского населения. Война в Украине показала слабость путинской военной машины, которую так старательно расхваливала пропаганда. Оказалось, что Россия использует старые советские карты и вооружение хрущевских времен. Это вооружение неспособно выполнять поставленные боевые задачи, и разговоры российского Минобороны про высокоточные удары, в ходе которых погибают только нацисты и поражаются только военные цели, выглядят смехотворно.

Помимо государственного терроризма, действия российского руководства привели большие регионы мира к черте голода, например, Северную Африку и Ближний Восток. И даже сейчас мировая общественность продолжает молчать, за исключением Турции, чей руководитель Эрдоган является практические единственным лидером в мире, который не боится Путина и не поддается на его шантаж. Такой страх перед Россией и нерешительность могут привести к еще более страшным последствиям, потому что Путин может счесть, что он уйдет безнаказанным даже если решится применить ядерное оружие. Долг мирового сообщества состоит в том, чтобы жестко и бескомпромиссно ответить на действия России в Украине, не заботясь о том, сохранит ли Путин лицо. Необходимо положить конец путинской террористической войне в Украине.