В Москве задержали оппозиционного политика Илью Яшина

„Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью неизвестно куда“, — написала Баблоян в своем телеграм-канале.

Яшина доставили в ОВД „Лужники“, пишет „ОВД-Инфо“ со ссылкой на неназванного друга политика.

Илья Яшин — один из немногих оппозиционных политиков, оставшихся в России и открыто выступающих против войны с Украиной.

В мае на Илью Яшина составили четыре протокола по административной статье о „дискредитации“ российской армии. „Насколько я понимаю, мне грозит крупный штраф и в перспективе — уголовное преследование. Что ж, позиция моя простая. Бегать и прятаться ни от кого не буду, от слов своих не откажусь“, — заявил тогда политик. Позднее его оштрафовали на 90 тысяч рублей по трем из четырех протоколов.

В конце апреля Яшина допросили как свидетеля по делу о „фейках“ про армию. Обвиняемыми по нему проходят Елена Котеночкина — глава Красносельского муниципального округа Москвы, который Яшин ранее возглавлял, — и депутат округа Алексей Горинов. На одном из заседаний совета депутатов они назвали войну в Украине войной, а работу армии РФ — „действиями фашистского государства“. Котеночкина сейчас за границей, Горинов находится в СИЗО.