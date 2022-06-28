Футбол
28.06.2022, 08:00

Бывший клуб Абрамовича убрал русский язык с официального сайта

 
SOCCER-CHAMPIONS-CHE-FCB/
SOCCER-CHAMPIONS-CHE-FCB/
ФОТО: DAVID KLEIN | REUTERS

Лондонский „Челси“ убрал русскоязычную версию официального сайта после того, как Роман Абрамович перестал быть владельцем клуба.

Российский олигарх Роман Абрамович в конце мая был вынужден продать лондонский клуб под давлением санкций, введенных британским правительством из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины.

Права на собственность клубом перешли консорциуму „Clearlake Consortium“, который возглавляет американский миллиардер Тодд Боэли.

В связи с уходом Абрамовича в „Челси“ решили удалить русскоязычную версию официального сайта клуба. Она была доступна с 2005 года.

Официальный сайт клуба доступен к прочтению в шести языках. Кроме английского, это китайский, японский, таиландский, индонезийский и испанский.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии