Бывший клуб Абрамовича убрал русский язык с официального сайта

Российский олигарх Роман Абрамович в конце мая был вынужден продать лондонский клуб под давлением санкций, введенных британским правительством из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины.

Права на собственность клубом перешли консорциуму „Clearlake Consortium“, который возглавляет американский миллиардер Тодд Боэли.

В связи с уходом Абрамовича в „Челси“ решили удалить русскоязычную версию официального сайта клуба. Она была доступна с 2005 года.

Официальный сайт клуба доступен к прочтению в шести языках. Кроме английского, это китайский, японский, таиландский, индонезийский и испанский.