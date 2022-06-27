ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (124-й день) | Число погибших в торговом центре в Кременчуге растет. Российские войска пытаются создать для ВСУ новый котел

В ночь на понедельник российские военные нанесли ракетные удары по Одесской области, по Харькову и Чугуеву. Утром обстреляли территорию Николаевской области, есть погибшие и раненые, заявляют местные власти.



Ночью российские военные нанесли удары по Киевскому и Шевченковскому районам Харькова, Чугуевскому и Харьковскому районам области. В общей сложности за сутки погибли 2 женщины, 5 мирных жителей ранены.



Британская разведка сообщила, что России скоро понадобятся резервные силы.

В ближайшие недели зависимость дальнейшей российской кампании от резервных сил, скорее всего, сильно возрастет.



G7 введет новые санкции против военной промышленности РФ. Введенное накануне эмбарго на покупку российского золота, которое приносит Кремлю до 15 млрд долларов ежегодно, – первый шаг со стороны G7.

Владимир Зеленский присоединился по видеосвязи к саммиту G7. Президент Украины попросил лидеров „семерки“ о поставках систем ПВО, гарантиях безопасности, помощи с экспортом зерна, дальнейших санкциях в отношении России и помощи в восстановлении страны.



Ринат Ахметов подал иск в ЕСПЧ против РФ. Украинский миллиардер и владелец разрушенной „Азовстали“ просит привлечь страну-агрессора к ответственности за разрушение инфраструктуры и мародерство.

Ранее Ахметов называл сумму довоенной капитализации пострадавших активов - $20 млрд.



Силы быстрого реагирования НАТО будут увеличены почти восьмикратно - от 40 тысяч до более 300 тысяч военных, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг накануне саммита НАТО в Мадриде.



Территория химического предприятия „Азот“ в Северодонецке перешла под контроль российских военных и бойцов самопровозглашенных республик, в бомбоубежищах завода ещё остаются мирные жители, заявил представитель непризнанной ЛНР Андрей Марочко.



Минобороны России подтвердило, что накануне российские военные обстреляли Киев. При этом ведомство настаивает, что ракетные удары были нанесены исключительно по заводу „Артем“, а разрушение стоявшей рядом многоэтажки - следствие работы украинских ПВО;



По предварительным данным 13 человек погибли и еще 40 ранены в результате российского ракетного удара по торговому центру в Кременчуге (Полтавская область). Такие данные привел вечером глава Полтавской администрации Дмитрий Лунин.