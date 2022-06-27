Впервые в Эстонии определят сильнейшего шахматиста НАТО

„Для нас большая честь принимать чемпионат НАТО по шахматам в Эстонии. Я не очень хорошо играю, для меня это единственная возможность принять участие в этих состязаниях, и я рад этому. Желаю всем успеха“, - передает rus.err.ee слова генерал-лейтенанта Мартина Херема на церемонии открытия.

Чемпионат НАТО по шахматам пройдет с понедельника по пятницу в стенах Академии Сил обороны в Тарту, всего участвует 95 человек из 15 стран. Лучших шахматистов альянса объявят 1 июля. За ходом соревнований можно следить в интернете по адресу https://natochess22.ee/.

Чемпионат НАТО по шахматам проводится в Эстонии впервые, а всего это 32-е соревнования по счету.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.



