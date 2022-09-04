ИНТЕРАКТИВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ | Попробуйте повторить опасный путь, который пришлось проделать беженцам из Украины

Из тени деревьев внезапно показались полностью экипированные военнослужащие в камуфляжной форме. Они осветили фонариками остановившуюся перед ними машину и взяли ее на прицел. В маленьком „Ситроене“ находилось восемь человек. Сидевший за рулем 32-летний Евгений пытался вести себя спокойно, но его нервы были на пределе. „Нам нужно всего пару сотен метров проехать, - жестом указал он военным на дом неподалеку. - Переночуем у друзей, а утром сразу уедем“.