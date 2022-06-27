Леонид Невзлин: Путин стремится стать лидером половины мира

Сегодня, сейчас, Путин начал мировую войну с Западом. До этого для себя и своей банды он был по-своему честен, называя вторжение „специальной военной операцией“. Все думали, что он тупо врет, а он хладнокровно щупал почву. Тестировал Запад на слабину. И тот оказался слаб.

Результаты этих „тестов“ Запада по Украине те же, что и последние 20 лет – по делу НТВ, по делу ЮКОСа, по Грузии, по Крыму и многому другому: не было ни тогда, ни сейчас адекватного ответа. Не было сразу „обратки“, а ведь единственный адекватный ответ в борьбе с мафией – ответ силовой.

Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Только в этом июне Путин объявил войну всему Западу. Началась серия массированных бомбардировок городов. Рядом с Путиным теперь Суровикин, убийца трех ребят на Садовом Кольце в 1991 году, ракетный полководец без совести и комплексов. Шойгу окончательно стал свадебным генералом, Герасимов вообще куда-то канул. Эта перегруппировка наверху, усиление командного состава, как и контрактная мобилизация в России, свидетельствуют о начале нового разрушительного этапа. Самое страшное, что все происходит как по прописям. Ровно об этом я много раз предупреждал.

И совершенно логично, что происходит это после Рамштайн-3. После того, как все эти „бледные поганки“ – Байден, Шольц, Макрон и прочие Драги – отползли назад и стали опять рассказывать, что надо договариваться. А пока пусть люди гибнут под бомбежками. А мы потихоньку будем истощать Путина и его режим.

Какие наивные идиоты! Ведь за это время Путин уже принял свое решение. И погнал. Я постоянно об этом предупреждал, а все напрасно. Говорить не с кем. Нет ни Черчиллей, ни Рейганов. Есть трусы и импотенты. И Путин понимает, что может творить с ними, что угодно. И плевать ему на все договоренности типа обмена пленных с Азова. У него новая фаза.