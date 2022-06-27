Литва и Еврокомиссия согласовали основные принципы транзита в Калининградскую область

Руководство Литвы и представители Европейской комиссии (ЕК) на прошедших в понедельник консультациях согласовали основные принципы транзита российских грузов в Калининград. Об этом сообщают LETA и „Интерфакс“.

„Сегодня единогласно были согласованы основные принципы и базовые положения, которым должна следовать Литва, чтобы прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии“, — сообщил советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис.

Консультации состоялись в свете обновлений рекомендаций ЕК по реализации санкций. Будрис не стал комментировать конкретные принципы и положения, утвержденные на переговорах в Вильнюсе.

Конфликт вокруг транзита попавших под санкции товаров в Калининградскую область через территорию Литвы начался в середине июня. Губернатор российского эксклава Антон Алиханов говорил о потере 40-50% всех грузов, доставляемых в регион. Официальные российские лица говорили о „блокаде“ Калининграда и угрожали „серьезным и чувствительным“ ответом. Литовская сторона настаивала, что всего лишь выполняет рекомендации Еврокомиссии.