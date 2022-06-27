„На преступления сподвигли молодость и глупость“. Россиянка Сапега попросила Лукашенко о помиловании

Сапега пишет Лукашенко, что на совершение преступлений ее сподвигли „молодость и глупость“, а также неустойчивое психическое и физическое состояния. Она объясняет, что „попала под влияние деструктивно настроенной группы людей“, а находясь за решеткой „полностью осознала противоправность и незаконность“ своих действий и „искренне раскаивается“ в них.

Обжаловать приговор Сапега не стала, 17 мая он вступил в силу. В прошении о помиловании она сообщает, что признала вину и выполнила все условия досудебного соглашения со следствием: „давала полные, последовательные, правдивые и признательные показания“ и „оказала содействие следствию в раскрытии ряда преступлений, совершенных иными лицами“.

По словам адвоката семьи Сапеги, таких масштабных приговоров - по количеству потерпевших и размеру присужденного штрафа - до ее дела в Беларуси не было.

В приговоре (копия резолютивной части есть у Би-би-си) - более 70 имен потерпевших. Каждому Софья должна выплатить от 1 до 5 тысяч белорусских рублей. На момент вынесения приговора это было около 70 тысяч долларов (сейчас около 52 тысяч).

Она также должна выплатить 175 тысяч белорусских рублей компенсации морального вреда сотням людей, которые, по мнению суда, пострадали от ее работы в телеграм-канале „Черная книга Беларуси“. Там публиковались личные данные белорусских силовиков, чиновников, судей и журналистов государственных СМИ. Сейчас канал заблокирован.

6 мая суд в Беларуси приговорил Сапегу к 6 годам колонии за возбуждение социальной вражды и незаконный сбор сведений о частной жизни чиновников.

В обращении (текст есть у Би-би-си) 24-летняя заключенная просит президента Лукашенко освободить ее от отбывания шестилетнего срока или заменить его более мягким наказанием. „Я лишь хочу быть рядом со своей семьей… Я хочу свободно дышать…“, говорится в ходатайстве.

Софья Сапега 22 июня передала ходатайство о помиловании в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле, куда ее перевели из СИЗО три недели назад, рассказал адвокат семьи осужденной Антон Гашинский.

В подтверждение своих слов Сапега напоминает, что еще в августе 2021 года записала для телеканала „Беларусь 1“ видеообращение к белорусам о „недопустимости совершения противоправных действий“. Девушка отмечает, что хотела их прекратить еще до задержания, находясь в Литве, „так как не была с ними согласна уже на тот момент“. Потерпевшим она уже принесла извинения.

Россиянка просит белорусского президента проявить снисхождение и поверить в ее исправление, дать ей шанс „на то, чтобы быть полезной обществу, и быть рядом со своей мамой и папой“.

Есть ли препятствия к помилованию?

Формальной проблемой для помилования россиянки сейчас остается невыплаченная часть указанной в приговоре суммы. В ходе следствия суд арестовал изъятые у Сапеги 15,4 тысяч белорусских рублей и 11 тысяч российских рублей (371 белорусский рубль), которые пожертвовали после приговора в ее пользу благотворители.

Эти деньги пойдут на погашение той суммы, которую Сапега должна выплатить в качестве компенсации морального вреда „пострадавшим“ чиновникам, и госпошлины, следует из ее ходатайства. Таким образом, на данный момент ее долг составляет около 160 тысяч белорусских рублей.

Родители Софьи планировали продать свою квартиру в Лиде, где отбывала домашний арест Софья. Но эти деньги не покроют весь штраф. „Дочь просила прощения за то, что доставила нам столько боли. Но мы семья - в каждой семьей бывает беда“, - говорила Би-би-си мать заключенной Анна Дудич.

В положении о порядке помилования в Беларуси говорится, что при рассмотрении ходатайства осужденного принимается во внимание в том числе возмещение ущерба, причиненного преступлением. Ранее адвокат Гашинский говорил Би-би-си, что для помилования необходимо погасить всю указанную в приговоре сумму. Сапега пишет в прошении, что „на сегодняшний день“ ни у нее, ни у ее родителей нет денег, чтобы погасить весь долг. Но она „не слагает с себя обязанности“ выплатить долг потерпевшим.