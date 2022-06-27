Панарин признался в психическом расстройстве

„У меня ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство, при котором у больного непроизвольно появляются навязчивые, мешающие или пугающие мысли — прим. „Ленты.ру“). У нас каждый день новые взгляды на мир. Сейчас я к этому отношусь с удовольствием. Как будто освободился“, — рассказал хоккеист. Он добавил, что по этой причине отказался от использования смартфона, пишет sportmail.ru.

Панарин — самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ. Он выступает за „Рейнджерс“ с 2019 года. Кроме того, спортсмен играл в таких клубах НХЛ, как „Чикаго Блэкхокс“ и „Коламбус Блю Джекетс“. Хоккеист известен критикой российских властей.

Во время Олимпийских игр 2021 года американская гимнастка Симона Байлз рассказала, что испытывала в Токио проблемы с психическим здоровьем. По ее словам, она решила сняться с командного многоборья, где допустила ошибку, чтобы не снижать шансы сборной США на медаль.

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