Сказочник из Нарвы строит норы своих персонажей в лесу

Дети поучаствовали в квесте на тропе героев серии сказок „Кролик и Барсук“, послушали песни про этих персонажей на слова и музыку нарвских авторов от коллектива Елены Коломейцевой. Веселый кролик от творческой студии Võimaluste Vikerkaar с радостью играл и обнимал детей. В завершении программы по итогам розыгрыша автор сказок подарил детям 30 книг про приключения Кролика и Барсука.

„В начале июня в Русском Театре Эстонии состоялось детское представление по мотивам моих сказок, – рассказал Алексей Серов. – Ореховая горка на время перенеслась туда. На Яанов день интерактивное представление мы сделали именно на нарвской площадке и осуществили ее на всеми любимой Ореховой горке“.

Именно здесь, на Ореховой горке, среди деревьев, прячутся домики главных героев сказок Алексея Серова. Уже вышло шесть книг о жизни в волшебном лесу. Идея построить домики на тропе родилась у автора в прошлом году. Он придумал эскизы и изготовил формы для заливки из бетона. Нарвитянка Софья Хомякова поддержала идею и по мере возможности активно помогала вместе с предпринимателями Сергеем Шумейчуком и Романом Алексеевым. Сергей привез самосвал с камнями и землей, а Роман предоставил пиломатериалы для домика Филина и опалубки для изготовления других домиков. Основные строительные работы выполнил писатель своими руками. На начальном этапе ему помогал взрослый сын. Неделю назад на тропе появился еще один домик – нора Змеи. „В сказке, как в нашей жизни, есть добрые герои и не очень добрые, – пишет Серов в своем фейсбуке. – Поэтому на нашей тропе и в нашем сказочном лесу есть место всем. И хорошим, и тем, кто когда-нибудь начнет совершать добрые дела“.

„Можно сказать, что это совместный проект людей, искренне любящих свой город и готовых вкладывать свой труд и средства для будущего города – его детей“, – говорит Светлана Смирнова, организатор детских творческих лагерей и ведущая части программы на Яанов день.