Хоккей
27.06.2022, 09:18

ВИДЕО | „Колорадо“ выиграл Кубок Стэнли в 3-й раз в истории и впервые с 2001 года

 
NHL: Stanley Cup Playoffs-Colorado
NHL: Stanley Cup Playoffs-Colorado
ФОТО: Geoff Burke | Scanpix

Колорадо“ выиграл Кубок Стэнли в 3-й раз в истории и впервые с 2001 года. В финальной серии „Эвс“ обыграли „Тампу“ (4-2, 2:1 в шестом матче).

В предыдущих раундах „Колорадо“ прошел „Нэшвилл“ (4-0), „Сент-Луис“ (4-2) и „Эдмонтон“ (4-0), пишет Sports.ru.

Ранее клуб выигрывал Кубок Стэнли в 1996 (4-0 в финале с „Флоридой“) и 2001 (4-3 в финале с „Нью-Джерси“) годах.

Таким образом, „лавины“ выиграли все три финала, в которых принимали участие.

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