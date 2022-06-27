27.06.2022, 09:18
ВИДЕО | „Колорадо“ выиграл Кубок Стэнли в 3-й раз в истории и впервые с 2001 года
ФОТО: | Scanpix
„Колорадо“ выиграл Кубок Стэнли в 3-й раз в истории и впервые с 2001 года. В финальной серии „Эвс“ обыграли „Тампу“ (4-2, 2:1 в шестом матче).
В предыдущих раундах „Колорадо“ прошел „Нэшвилл“ (4-0), „Сент-Луис“ (4-2) и „Эдмонтон“ (4-0), пишет Sports.ru.
Ранее клуб выигрывал Кубок Стэнли в 1996 (4-0 в финале с „Флоридой“) и 2001 (4-3 в финале с „Нью-Джерси“) годах.
Таким образом, „лавины“ выиграли все три финала, в которых принимали участие.