Тимоти Снайдер: Путин может устроить голодомор во всем мире

Второй проблемой было отсутствие журналистов, которые могли бы освещать эту трагедию: „В начале 1930-х годов было очень трудно освещать события в Советском Союзе и, кроме того, в 1932 и 1933 годах репортерам было запрещено посещать советскую Украину“.

Снайдер называет три причины, по которым в мире не сразу поняли, чем был вызван голод в Украине. Первая - это ошибочный нарратив, существовавший в то время на Западе: „Доминирующим было мнение о том, что Сталин рационален и его план имеет смысл. Людям было трудно понять, что произошел поворот к тирании, к пропаганде, к идеологии“.

Голодомор в Украине в 1932-1933 годах, унесший жизни 4 миллионов человек, стал „результатом политического выбора“, сделанного Иосифом Сталиным, говорит историк: „Советский Союз существовал к тому моменту более 10 лет. В то время Иосиф Сталин был тем человеком, который принимал решения. Он проводил политику, которую сам называл своего рода самоколонизацией или внутренней колонизацией. Идея заключалась в том, что часть Советского Союза будет эксплуатировать другую часть Советского Союза. Таким образом, Сталин проводил эту трансформацию СССР, в ходе которой государство взяло под контроль сельское хозяйство. Эта политика провалилась. Люди голодали, и Сталин принял особое политическое решение обвинить в этом украинцев“.

„Голод в Украине в 1932-1933 годах сыграл решающее значение для формирования того мира, в котором мы живем“, - так начал свое выступление Тимоти Снайдер, один из самых авторитетных историков, эксперт по Восточной Европе и автор книг о фашизме и тоталитаризме. Если бы причины Голодомора, на установление которых в мире ушло почти столетие, были изучены раньше, возможно, удалось бы избежать некоторых последующих трагедий, например, „культурной революции“ в Китае, считает историк. На Global Media Forum в Бонне он призвал более активно рассказывать о войне в Украине на фоне грозящей миру катастрофы глобального голода, который может вспыхнуть в ближайшие месяцы как следствие российского вторжения в Украину. DW - с кратким пересказом выступления Снайдера.

„Как в случае со Сталиным, так и в случае с Путиным, это политическое решение, последствия которого вполне предсказуемы. Если Украина будет в блокаде, то мир будет голодать. Это было заранее известно“, - подчеркивает Снайдер.

Все это, по мнению Снайдера, приведет к росту цен на сельскохозяйственную продукцию и к усугублению мирового продовольственного кризиса, первыми жертвами которого станут самые уязвимые слои населения, например, в странах Африканского Рога и в Северной Африке, зависящие от украинского зерна.

Похожая история, по словам Тимоти Снайдера, разворачивается и сейчас, в 2022 году. „ Россия вторглась в Украину. Россия ведет в Украине войну на уничтожение. Это означает бегство и переселение миллионов украинцев. Это означает разрушение украинских городов. Это означает казнь гражданских лидеров в Украине. Но это также означает попытку уничтожить украинскую экономику. А экономика Украины сейчас, как и ранее, основана на сельском хозяйстве и экспорте сельскохозяйственной продукции. Поэтому часть усилий по уничтожению Украины включает в себя блокаду украинской торговли. Она включает в себя уничтожение и кражу украинских сельскохозяйственных культур и блокаду украинских портов российским флотом, препятствующим экспорту украинских продуктов питания“, - объясняет историк.

Голодомор в Украине 1932-1933 годов был „колониальным голодом“, говорит Снайдер. „Это была попытка центра захватить периферию. А эта катастрофа стала источником вдохновения для Гитлера. Одной из основных причин, по которой Гитлер начал войну, было желание завоевать Украину и установить контроль над ее плодородными землями. Причина, по которой он решился на это, заключалась в том, что подобное уже сделал Сталин“.

Наконец, третья причина - это советская пропаганда, называвшая жертв этой трагедии ее виновниками, а зарубежных журналистов и общественных деятелей, которые пытались привлечь внимание к голоду в Украине, - нацистами. „Это оказало охлаждающий эффект, не позволивший людям уделять слишком много внимания этой истории“, - объясняет историк.

Прекратить считать Россию рациональным государством

Снайдер призывает сделать из исторических уроков три вывода, которые помогут понять и освещать войну в Украине. Первый состоит в том, что необходимо прекратить считать российское государство рациональным: „Мы хотели думать, что Путин - это своего рода технократ, поэтому многим было трудно предположить, что он действительно может вторгнуться в Украину. По этим же причинам некоторым из нас трудно представить, что может существовать более глубокая, более мрачная версия этой войны. Версия, в которой разразится голод“.

Второй урок - это необходимость физического присутствия журналистов на месте событий, в том числе, журналистов из Африки, для стран которых „история, разворачивающаяся на наших глазах, имеет самое прямое отношение“. Наконец, третий урок - это противостояние пропаганде, которая пытается сделать из жертвы виновного. „Причина голода, конечно, очень проста - это российские суда в Черном море, - констатирует Снайдер. - Но российская пропаганда уже обвиняет украинцев - снова используя слово „нацисты“. Как и в прошлом, его цель - оттолкнуть журналистов, не дать им правдиво написать о происходящем“.

Россия ведет в Украине колониальную войну

Аргументы, с которыми Россия вторглась в Украину, Снайдер называет колониальными - именно их приводили в течение 500 лет европейцы, пытавшиеся завоевать остальной мир: „Они говорили, что эти люди не являются нацией или эта политическая организация не является государством. Неслучайно тот же набор аргументов выдвинула Россия в отношении Украины. В этом смысле российская война в Украине является продолжением специфической европейской традиции колониальных войн“.

Но историк обращает внимание на еще один колониальный слой: „Российская блокада украинских портов и невозможность экспорта украинских продуктов говорит о том, что люди в Африке и Азии также не имеют значения для России: они голодают, чтобы мир мог обвинить в этом украинцев“.