По меньшей мере 22 подростка погибли в баре в ЮАР

„Мои глубочайшие соболезнования семьям 22 тинейджеров, скончавшихся в таверне в Синери-парк в Ист-Лондоне рано утром“, — написал Рамапоса в Twitter.

Глава государства выразил обеспокоенность, что в заведении находились несовершеннолетние посетители, пишет РБК.

Как сообщал телеканал SABC, 20 человек погибли в результате сильной давки, большинство из них — несовершеннолетние.

Тела начали доставлять в морги для вскрытия и опознания. „Мы собираемся немедленно приступить к вскрытию, чтобы установить вероятную причину смерти“, — сказал представитель департамента здравоохранения Восточно-Капской провинции Сиянда Манана Reuters. Он подтвердил, что речь идет о 22 умерших. В частности, будут проведены токсикологические тесты.

17-летняя девушка, живущая рядом с кабаком, рассказала Reuters, что это место было популярным среди молодежи, поскольку там продавали алкоголь несовершеннолетним.