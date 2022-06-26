„В пиджаках или с голым торсом на лошади?“ Участники саммита G7 высмеяли мачизм Путина

Шуточная беседа началась с того, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, садясь за стол, спросил окружающих, что ему делать с пиджаком: остаться в нем или лучше снять, передают журналисты агентства „Франс-пресс“.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил, что лучше дождаться официальной совместной фотографии, а потом уже снимать пиджаки.

„Но ведь мы должны показать, что мы жестче, чем Путин“, - отозвался Джонсон, на что Трюдо предложил: „Тогда надо устроить демонстрацию голых торсов во время верховой езды“, - имея в виду официальную фотосессию Путина на природе, ставшую глобальным мемом в 2009 году.

„Верховая езда – лучшее, что есть на свете“, - согласилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, промолчав при этом по поводу формы одежды.

В результате мировые лидеры сфотографировались в пиджаках, а потом начались серьезные обсуждения, ради которых они и приехали на саммит в Баварии, и журналисты покинули помещение.