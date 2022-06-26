Страны G7 вводят запрет на российское золото. Евросоюз может присоединиться

„Мы готовы смотреть, изучать. Смотреть, возможно ли нацелиться на российскую экономику, чтобы это, в некотором роде, не навредило нашей экономике“, — сказал Мишель.

Это задача является общей для европейских стран, она призвана ударить по российским властям и по финансированию войны, пояснил он. Мишель отметил, что ЕС прилагает усилия для „адаптирования и уточнения“ санкций, чтобы они не навредили экономике Европы и ее партнеров.

Ранее днем, 26 июня, о введении запрета на импорт российского золота сообщили президент США Джо Байден и глава британского правительства Борис Джонсон. В Лондоне указали, что золото пользуется спросом среди российских „олигархов“, которые ищут способы избежать последствия санкций. Байден отметил, что экспорт золота приносит России „десятки миллиардов долларов“, продажа металла за рубеж является крупной долей экспорта. „Нам нужно лишить путинский режим финансирования. Великобритания и наши союзники делают именно это“, — заявил премьер Великобритании.

Неназванные собеседники Reuters ранее сообщили, что ограничения против российского золота могут быть включены в очередной санкционный пакет ЕС, пишет РБК.