Ледовое шоу двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Евгения Плющенко „Союз чемпионов“ получило грант на 50 миллионов рублей от Президентского фонда культурных инициатив или 874 тысячи евро по текущему курсу.

Благодаря этой премии шоу „Союз чемпионов“ покажут в семи городах России. В частности, в Кемерово, Рязани, Краснодаре, Сочи, в городе Губкин, а также в Москве и Нижнем Новгороде. В шоу Евгения Плющенко участвуют многие звезды фигурного катания. Среди них Аделина Сотникова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и многие другие.

Шоу Плющенко демонстрирует поддержку войны России против Украины. Трибуны были украшены буквами Z, а также установлены рекламные стенды, где гости могли оставлять сообщения в поддержку российских солдат, воюющих на Украине.

Несколько фигуристов, принимавших участие в весенних мероприятиях Плющенко, позже признались, что мероприятие оказалось откровенно пропагандистским.

В частности, Елизавета Туктамышева сказала, что испытывает чувство манипуляции от участия в шоу.

„Очень хотелось верить, что спорт вне политики, но сегодня это оказалось не так. Я люблю фигурное катание, искренне люблю то, чем занимаюсь - я этим живу. Хочу участвовать в соревнованиях, хочу ставить новые программы, участвовать в ледовых шоу. Но не хочу, чтобы выступления спортсменов стали способом манипуляций“, — сказала в апреле спротсменка.