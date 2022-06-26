За рубежом
26.06.2022, 08:00

Киев и область подверглись бомбардировке

 
Киев
Киев
ФОТО: Pixabay

В Киеве и области ранним утром в воскресенье раздались взрывы, сообщает Би-би-си со ссылкой на украинские СМИ.

Несколько взрывов прогремело в Шевченковском районе Киева, написал мэр города Виталий Кличко.

По информации депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, в результате обстрела в Киеве есть раненые. Над городом поднимается густой черный дым. По данным Гончаренко, российские войска выпустили по Киеву и области 14 ракет.

Прокремлевские телеграм-каналы сообщают, что удары по Киеву нанесли бомбардировщики российских ВКС.

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии