26.06.2022, 08:00
Киев и область подверглись бомбардировке
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В Киеве и области ранним утром в воскресенье раздались взрывы, сообщает Би-би-си со ссылкой на украинские СМИ.
Несколько взрывов прогремело в Шевченковском районе Киева, написал мэр города Виталий Кличко.
По информации депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, в результате обстрела в Киеве есть раненые. Над городом поднимается густой черный дым. По данным Гончаренко, российские войска выпустили по Киеву и области 14 ракет.
Прокремлевские телеграм-каналы сообщают, что удары по Киеву нанесли бомбардировщики российских ВКС.
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.