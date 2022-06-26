ВИДЕО | Семейные общежития в Нарве: отличный ремонт и душевые кабины за свой счет. Есть ли в них место для новых жильцов?(2)
В Нарве в районе Кренгольма находятся два муниципальных общежития. В них в основном живут семьи. Корреспондент RusDelfi побывала в них, чтобы посмотреть, в каких условиях живут люди, и узнать, есть ли возможность переселить в эти общежития кого-то с Вестервали, 17. Напомним, что здание по этому адресу дало трещину, и до конца года тех, кто живет в нем, должны разместить в других общежитиях Нарвы.
Хороший ремонт во многих комнатах, дружные мамы, внимательные коменданты – вот первое, что бросается в глаза при общении с жильцами общежитий. Но есть и черные лестницы, на которых можно снимать фильмы о подростковых тусовках 90-х, проблемы с плесенью на стенах. Говорят, что перед зданиями часто стоит много личного транспорта. Преимущественно – дорогие автомобили. Их так много, что они мешают проезжать машинам скорой помощи. Корреспондент не увидела их, но, по словам вахтера из общежития № 40, действительно, автомобилей у жильцов много, но место перед подъездом они не загораживают.
SA Narva Linnaelamu закрывает глаза на то, что во многих комнатах стоят стиральные машины, душевые кабины, что не разрешено, хотя бы по технике безопасности. Как дальше это будет решаться – пока неизвестно. О том, есть ли свободные комнаты для переселения, рады ли те, кто когда-то переехал на Кренгольм с Виру, 3 (общежития, которое в настоящее время уже сносят), что чаще всего покупают в местном магазине и почему активные мамы борются за свой этаж – смотрите в репортаже RusDelfi.