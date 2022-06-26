ВИДЕО | Семейные общежития в Нарве: отличный ремонт и душевые кабины за свой счет. Есть ли в них место для новых жильцов?

Хороший ремонт во многих комнатах, дружные мамы, внимательные коменданты – вот первое, что бросается в глаза при общении с жильцами общежитий. Но есть и черные лестницы, на которых можно снимать фильмы о подростковых тусовках 90-х, проблемы с плесенью на стенах. Говорят, что перед зданиями часто стоит много личного транспорта. Преимущественно – дорогие автомобили. Их так много, что они мешают проезжать машинам скорой помощи. Корреспондент не увидела их, но, по словам вахтера из общежития № 40, действительно, автомобилей у жильцов много, но место перед подъездом они не загораживают.