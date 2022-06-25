Президент Литвы заявил, что не пойдет на уступки России по транзиту в Калининград

„Обсуждал эту тему в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Понятно, что Литва должна и будет применять санкции ЕС. Литва должна и будет сохранять контроль над товарами, провозимыми через ее территорию, и ни о каких „коридорах“, как и об уступках России в ответ на угрозы Кремля, не может быть и речи“, — заявил Гинтарас Науседа.

24 июня депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что в Еврокомиссии разработали документ, позволяющий перевозить санкционные грузы через территорию Евросоюза из регионов России в Калининградскую область. Депутат сообщил, что документ могут опубликовать на следующей неделе. У Литвы, по его словам, есть право наложить на него вето, пишет Медуза.

С 18 июня Литва прекратила пропускать через свою территорию транзитные поезда, а с 21 июня и грузовой транспорт из России с товарами, попавшими под санкции ЕС. По данным губернатора Калининградской области, запрет коснулся от 40 до 50% грузов, перевозимых из регионов РФ в область. Власти России обвинили Литву в транспортной „блокаде“ и пригрозили принять ответные меры, если ограничения не снимут.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.