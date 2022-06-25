Отт Тянак чуть не спалил машину и откатился на 11 позицию
На машине эстонского гонщика Отта Тянака возник пожар из-за проблем с коробкой передач, из-за чего он был вынужден остановиться. Тянак потерял около 40 минут и откатился на 11-ю позицию, пропустив вперед даже Себастьена Лёба, который тоже столкнулся с техническими проблемами в первый день Ралли Кении.
Гонщик „Тойоты“ Калле Рованперя удерживает лидерство на шестом этапе чемпионата мира по ралли сезона-2022 — Ралли Кении WRC после 13 спецучастков. Рованперя на 40 секунд опережает другого пилота „Тойоты“ Эльфина Эванса, третье место занимает Такамото Кацута.
„Я знал, что это коробка передач. Мы попытались продолжить, но даже при медленной езде начиналось пламя, и мы бы просто сожгли машину“, - сказал Тянак.
Танак отметил, что этап был сложным, но в то же время приятным. „С одной стороны, конечно, он сложный. Вчера мы ехали по песку, в этот раз больше по камням и вообще в сложных условиях. Сегодня я начал с осторожностью, план состоял в том, чтобы избежать каких-либо неожиданностей. Мы проехали чистую и безопасную гонку, но это неприятность произошла“, — сказал гонщик о субботе.
По словам спортсмена, проблема в технической неисправности, а не в сложных дорожных условиях.
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