Отт Тянак чуть не спалил машину и откатился на 11 позицию

„Я знал, что это коробка передач. Мы попытались продолжить, но даже при медленной езде начиналось пламя, и мы бы просто сожгли машину“, - сказал Тянак.

Танак отметил, что этап был сложным, но в то же время приятным. „С одной стороны, конечно, он сложный. Вчера мы ехали по песку, в этот раз больше по камням и вообще в сложных условиях. Сегодня я начал с осторожностью, план состоял в том, чтобы избежать каких-либо неожиданностей. Мы проехали чистую и безопасную гонку, но это неприятность произошла“, — сказал гонщик о субботе.