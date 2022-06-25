Минобороны РФ назвало имена командующих войсками в Украине

Утром 25 июня Минобороны Великобритании опубликовало твит, в котором отмечается, что с начала июня российское верховное командование „с большой долей вероятности отстранило нескольких генералов от ключевых командных должностей“ в войне на территории Украины. В этой связи британские власти называют имена командующего ВДВ, генерала-полковника Андрея Сердюкова и командующего Южной группировкой войск, генерала армии Александра Дворникова, добавляя, что последний, „вероятно, какое-то время выполнял обязанности главного оперативного командующего“ российскими войсками в Украине, пишет dw.com.

Что известно о Лапине и Суровикине

Александр Лапин является с 22 ноября 2017 года командующим войсками Центрального военного округа РФ. С октября 2018 по январь 2019 года был командующим группировкой войск РФ в Сирии.

Сергей Суровикин - главнокомандующий воздушно-космическими силами с 31 октября 2017 года. Он участвовал в вооруженном конфликте в Таджикистане, Второй чеченской войне и военной операции РФ в Сирии. За участие в военной операции в Сирии Суровикину было присвоено звание Героя России.

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