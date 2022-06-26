Исчезли с радаров: куда уплыли связанные с россиянами суперъяхты после начала войны в Украине

Тогда ни сама яхта, ни ее предполагаемый владелец (Вагит Алекперов - основатель нефтяной компании „Лукойл“), не находились под санкциями.

В последний раз местонахождение этого судна стоимостью 80 миллионов долларов было зафиксировано в порту Черногории. Galactica Super Nova начала свой путь через два дня после нападения на Украину из порта Барселоны.

Эта суперъяхта длиной 70 метров может разместить 12 гостей в шести роскошных спальнях. Здесь также находится шестиметровый бассейн со стеклянным дном, водопад и вертолетная площадка.

Вот где они находятся сейчас:

В марте и апреле, когда в портах США и Европы начали конфисковать суперъяхты, связанные с находящимися под санкциями российскими олигархами, этим четырем суднам удалось избежать подобной участи.

Три суперъяхты передавали данные о своем местонахождении каждый день в этом году, в том числе находясь в порту, а затем резко ушли с радаров. Два судна преодолели расстояние в более чем тысячу километров, не подавая сигналов о своей локации.

„Это довольно странно, когда от этих яхт не поступает сигналов в течение такого промежутка времени, учитывая, что обычно они подают сигнал раз в несколько минут“, - говорит аналитик системы сбора морских и авиационных данных VesselsValue.

Местонахождение некоторых суперъяхт по-прежнему остается неизвестным, однако Би-би-си удалось найти четыре судна, изучив находящиеся в публичном доступе спутниковые снимки и фотографии из соцсетей.

Это нарушает Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS), согласно которой на крупных судах должны быть включены транспондеры автоматической системы идентификации (AIS), за исключением случаев, представляющих опасность для судна и его экипажа - например, со стороны пиратов.

Когда российские олигархи ощутили на себе последствия международных санкций, начало происходить что-то странное. Суперъяхты, связанные с именами некоторых российских миллиардеров, стали стремительно исчезать с морских радаров.

Источник Би-би-си, который отказался назвать свое имя из-за того, что работает в морском судоходстве, рассказал, как во время отпуска отправился в порт „Рашид“ в Дубае, чтобы сфотографировать суперъяхту шейха Мохаммеда бин Рашида аль Мактума.

Местонахождение этой яхты подсказал один из пользователей страницы Gibraltar Yachting (“Яхтинг в Гибралтаре“) в „Фейсбуке“.

Суперъяхта перестала отправлять сигналы о своем местонахождении 22 марта: в то время Quantum Blue находилась недалеко от йеменско-оманской границы.

Когда это этот запрет был снят, яхта проплыла через Средиземное море и вошла в Суэцкий канал 16 марта.

Несмотря на то, что ее предполагаемый владелец Сергей Галицкий не попал под международные санкции, в марте этому судну временно запретили покидать порт в Монако.

Quantum Blue преодолела расстояние более чем в 1700 километров, ни разу не подав сигнал о своем местонахождении.

Суперъяхта Quantum Blue по размерам больше Galactica Super Nova. На этой 104-метровой яхте стоимостью около четверти миллиарда долларов работают 40 сотрудников. Здесь есть кинотеатр, салон красоты и вертолетная площадка.

„В Турции стало больше яхт, чем раньше, из-за санкций против российских олигархов, - рассказал Би-би-си источник в турецком бизнесе роскошных яхт. - Обе яхты Романа Абрамовича находятся здесь продолжительное время. Вероятно, они пробудут здесь еще дольше, поскольку им больше некуда плыть“.

Поскольку Турция не присоединилась к международным санкциям против Москвы, этот порт может стать для нее надежным убежищем.

Яхта Galactica Super Nova преодолела более 1500 километров из Черногории в направлении юго-востока без подачи сигнала о своем местонахождении. Судя по изображениям, опубликованным в „Инстаграме“, сейчас она находится в порту Azure турецкого города Геджек, куда прибыла 9 мая.

Вагит Алекперов попал под британские и австралийские санкции в апреле и вскоре ушел с поста президента „Лукойла“. Спустя какое-то время он также попал в санкционный список Канады.

Однако спустя какое-то время, когда список олигархов, попавших под санкции за предполагаемую связь с Владимиром Путиным, расширился, испанские власти конфисковали несколько суперъяхт.

По пути к причалу его остановил охранник.

„Тот парень отчитал меня: здесь нельзя фотографировать, сказал он, я не смог подойти ближе“, - вспоминает он.

Однако, поднявшись на верхнюю палубу близлежащего круизного лайнера QE2, выполняющего функцию плавучего отеля и привлекающего множество туристов, он был поражен, увидев не только судно шейха, но и Quantum Blue, а также еще одну российскую суперъяхту, Madame Gu, связанную с попавшим под санкции металлургическим магнатом Андреем Скочем.

На вопрос Би-би-си, считает ли он, что система идентификации AIS была специально отключена на суперъяхте Quantum Blue, источник ответил: „Без сомнений“.

„Почти все российские яхты отключили системы AIS непосредственно перед тем, как зайти в порт, чтобы скрыть свою локацию“.

Ранее Quantum Blue передавала сигнал о своем местонахождении даже во время стоянки в порту.

На спутниковых фотографиях, сделанных Европейским космическим агентством, видно, что Quantum Blue прибыла в Дубай в период с 14 по 29 марта и все еще находится там.

Даже если бы Сергей Галицкий попал под санкции в будущем, у Дубая нет соглашения с США, Британией или ЕС на конфискацию имущества, которое подвергло бы суперъяхту опасности.

О связях Галицкого с этим судном ранее писал ряд СМИ, включая RT, Forbes и Financial Times.

Clio, связанная с Олегом Дерипаской

Эта 73-метровая яхта стоимостью 65 миллионов долларов заплыла дальше других в поисках убежища.

Clio покинула порт Галле в Шри-Ланке 10 февраля и отправилась на Мальдивы. Оттуда суперъяхта поплыла на северо-запад в сторону Персидского залива, затем вернулась обратно на Мальдивы.

Затем судно вошло в Красное море, прошло через Суэцкий канал и направилось на север. Оно прекратило подавать сигнал о своем местонахождении 18 апреля после прохода через пролив Босфор в Черном море.