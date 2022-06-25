Россия начала военные учения в Калининградской области после прекращения транзита Литвой

Об этом пишет РИА Новости, сообщает „Европейская правда“.

В маневрах задействовано около 1 тысячи военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники артиллерийских и ракетных частей.

Сообщается, что артиллеристы и ракетчики выполнят „несколько сотен огневых задач“ с применением РСЗО „Град“ и „Ураган“, крупнокалиберных пушек „Гиацинт“, самоходных артиллерийских установок „Мста-С“, „Акация“ и „Гвоздика“.

Напомним, 18 июня губернатор Калининградской области России Антон Алиханов заявил, что с субботы Литва прекратила пропускать через свою территорию транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции Европейского Союза.

В Совете Федерации заявили, что у России будут „развязаны руки для решения вопроса любыми способами“, если ЕС не исправит ситуацию с „блокадой Калининграда“.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию „беспрецедентной“ и решение - незаконным, отметив, что Россия еще определяется с ответом.

В то же время главный дипломат Жозеп Боррель пока не прогнозирует нового витка серьезного напряжения в отношениях с РФ из-за прекращения транзита в Калининградскую область.

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