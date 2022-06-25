Почему украинские дети очень хотят учить эстонский. В подкасте Delfi директор „Школы Свободы“ Ольга Селищева

- Мы ищем в первую очередь ищем персонал для преподавания на эстонском языке, - признается Селищева. - Это значит, что 60% обучения будет происходить на эстонском языке, и 40% на украинском. Сначала мы думали, что это будет три языка — то есть плюс русский, но пообщавшись с семьями, с детьми, мы понимаем, что учеба у них происходила на украинском языке. И даже если они говорят дома по-русски, то к этому привыкли.