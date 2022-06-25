Почему украинские дети очень хотят учить эстонский. В подкасте Delfi директор „Школы Свободы“ Ольга Селищева
Гостем подкаста „Вопросы“ на портале Rus.Delfi.ee стала директор „Школы Свободы“ Ольга Селищева. В новом учебном году в это учебное заведение придут сотни украинских детей. Но заниматься придётся не только на родном, но и на эстонском языке.
Как будет устроен учебный процесс, и кто будет обучать украинских школьников в Таллинне, Ольга рассказала журналистам Delfi.
Полностью программу слушайте здесь.
- Мы ищем в первую очередь ищем персонал для преподавания на эстонском языке, - признается Селищева. - Это значит, что 60% обучения будет происходить на эстонском языке, и 40% на украинском. Сначала мы думали, что это будет три языка — то есть плюс русский, но пообщавшись с семьями, с детьми, мы понимаем, что учеба у них происходила на украинском языке. И даже если они говорят дома по-русски, то к этому привыкли.
Ольга рассказала, что в школе смогут учиться до 500 детей старшей возрастной категории. По словам директора, новых учеников не пугает незнакомый язык, и они готовы к тому, чтобы постигать часть предметов на эстонском.
В качестве примера успешного языкового погруждения Ольга привела случай из собственной преподавательской практики, когда она занималась эстонским с переехавшей из России юной балериной, и той - спустя первый учебный год в Таллинне - удалось сдать языковой экзамен на уровень B1.