„У меня будет Ламба, у меня будет Гелик. У меня будет все, и будет куча денег“: 9-летний сын Павла Буре записал дебютный рэп-трек

Алина Буре, супруга экс-форварда сборной России, поздравила сына с начинанием. Трек получил название „Ice“ («Лед“).

„Любимый Павел Буре-младший, с релизом тебя!

Этим летом приятные новости в нашей семье идут буквально друг за другом. И сегодня мы с Пал Палычем хотим представить вашему вниманию его первый, самый настоящий трек!

„Ice“ уже на всех площадках - скачивайте, слушайте и наслаждайтесь. У нас дома эта песня уже на повторе.

Люблю и горжусь тобой, Павел Буре-младший, за смелость пробовать себя в разных направлениях, не останавливаться на достигнутом и проявлять свой потенциал! А мы с твоим папой делаем все, чтобы у тебя эти возможности были. Поздравляю тебя, дорогой! Дальше – больше“, – написала Алина Буре в соцсети.

„У меня будет Ламба, у меня будет Гелик. У меня будет все, и будет куча денег“, – в числе прочего такие слова звучат в песне, которую поет сын Буре.

Отмечается, что мальчик получил имя не в честь отца. Он был назван Павлом в честь известного предка – часового мастера Павла Карловича Буре.

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