Официально | Kалев/Крамо остался без Лиги чемпионов в следующем сезоне. Зато там сыграет Пярну Садам

Пярну обеспечил себе место в квалификации благодаря завоеванному в этом сезоне титулу чемпиона Эстонии. „Калев/Крамо“ не попал в отборочный раунд даже за свои старые заслуги.

Напрямую в групповой раунд попали 28 команд. Остальным 24 клубам, среди которых и Пярну Садам, предстоит сыграть в квалификации. Жеребьевка отборочных раундов и группового этапа пройдет 7 июля.

Квалификационный отбор, по итогам которого в групповую стадию выйдут еще 4 клуба, начнется 21 сентября. Игры на групповом этапе стартуют 4 октября.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.