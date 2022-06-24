Официально | Kалев/Крамо остался без Лиги чемпионов в следующем сезоне. Зато там сыграет Пярну Садам
Международная федерация баскетбола FIBA опубликовала список клубов, которые примут участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Пярну Садам начнет с квалификации.
Пярну обеспечил себе место в квалификации благодаря завоеванному в этом сезоне титулу чемпиона Эстонии. „Калев/Крамо“ не попал в отборочный раунд даже за свои старые заслуги.
Напрямую в групповой раунд попали 28 команд. Остальным 24 клубам, среди которых и Пярну Садам, предстоит сыграть в квалификации. Жеребьевка отборочных раундов и группового этапа пройдет 7 июля.
Квалификационный отбор, по итогам которого в групповую стадию выйдут еще 4 клуба, начнется 21 сентября. Игры на групповом этапе стартуют 4 октября.
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