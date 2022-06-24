Правда ли, что KFC и Booking.com разместили в Германии рекламу про „цыпочек из Украины“?
Российские СМИ сообщили, что в Германии появились рекламные баннеры с недвусмысленными намёками в адрес украинок. Мы проверили, действительно ли компании KFC и Booking.com причастны к этой рекламе и реальна ли она.
В начале июня 2022 года в ряде российских СМИ написали о провокационных рекламных баннерах с надписью Chicks from Ukraine are very welcome to Germany («Цыпочкам из Украины очень рады в Германии“). Такая реклама якобы появилась на одном из немецких железнодорожных вокзалов, а доказательством послужили несколько фотографий. Причём, судя по этим снимкам, некоторые баннеры висят рядом с пунктами информации для украинских беженцев. Изначально сообщалось, что рекламу заметили в Берлине, но затем появилось уточнение, что снимки сделаны в Мюнхене. Помимо надписи, на баннерах изображён основатель и маскот сети ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken полковник Сандерс, лежащий на подушке в кровати с откинутым одеялом. А в нижней части изображения размещены логотипы KFC и Booking.com — сервиса бронирования отелей.
4 июня новости об оскорбительных билбордах появились в таких изданиях, как РИА „Новости“, Lenta.ru, „Вести.Ру“, Regnum, EADaily, Life, „Газета.ru“, „Наша версия“ и „Взгляд“. При этом в большинстве СМИ сослались на опубликованный в тот же день пост Telegram-канала „Sputnik Ближнее зарубежье“, хотя по Telegram (примеры тут, тут и тут), Twitter (тут, тут и тут) и „ВКонтакте“ (тут, тут и тут) фото этих рекламных плакатов ходят с конца мая.
Кроме того, рекламу про цыпочек в своей речи упомянул постоянный представитель РФ в Совбезе ООН Василий Небензя, когда рассказывал о том, как на Западе встречают украинских женщин. Слова Небензи процитировал официальный Twitter-аккаунт посольства России в Новой Зеландии. Фото с рекламой у себя в твиттере выложил и Дмитрий Полянский, первый заместитель постпреда РФ при ООН (судя по описанию его профиля, он „ненавидит ложь и фейковые новости“). При этом дипломат написал, что снимок сделан в мюнхенском аэропорту, а не на вокзале.
Мы смогли найти восемь фотографий с рекламными плакатами про украинских цыпочек: семь из них — в представленном выше посте в Telegram, ещё одна — на обложке нашего разбора. Нам удалось установить, что на семи из них действительно запечатлён Мюнхен, но, возможно, фотографии сделаны на разных вокзалах. Так, на одном из фото можно заметить схему Восточного вокзала, а на остальных снимках точно показан Центральный. К примеру, на одном фото изображён указатель выхода на улицу Арнульфштрассе, которая расположена рядом с этим вокзалом, а на двух других — перроны Центрального вокзала. Кроме того, в фотобазе Alamy есть снимок, сделанный на том же вокзале в марте 2022 года, на нём запечатлён вышеупомянутый пункт информации для беженцев, а выше висит тот же баннер с рекламой шоколада Ritter Sport, что и на многих фото с рекламой KFC и Booking.com.
Для начала отметим несколько странностей, связанных с этой рекламой, на которые СМИ и дипломаты почему-то не обратили внимание. Во-первых, нам не удалось найти ни одно авторитетное иностранное СМИ, в котором бы упоминались эти рекламные баннеры. Сложно представить, что подобные провокационные изображения остались бы без внимания западной и особенно немецкой прессы. Во-вторых, надпись про цыпочек сделана только на английском языке, хотя вокзал, как мы выяснили, немецкий и на остальных билбордах надписи, соответственно, на немецком языке. В-третьих, нам не удалось найти какие-либо иные снимки с подобной рекламой, кроме того весьма ограниченного набора, что распространяется в российских СМИ и пабликах.
К сожалению, мы также не смогли определить первоисточник фотографий и выяснить их точное количество (мы насчитали как минимум восемь разных снимков, включая тот, что на обложке нашего материала). Самая ранняя обнаруженная нами публикация в Twitter сделана пользователем Peter Roman 31 мая в 14:49 мск. В своём другом твите он не исключил возможность того, что фото отредактировано, но добавил, что взял его из Telegram-канала с примерно десятком подобных фото. Самое раннее упоминание в Telegram, которое мы нашли, — это пост на канале „Катруся“, опубликованный 31 мая в 09:06 мск.
Хотя до крупных зарубежных изданий история о рекламе не добралась, в соцсетях фотографии довольно быстро разошлись и возмутили некоторых пользователей. Так, 2 июня пользователи Instagram* стали массово писать комментарии с жалобами под одним из постов немецкого аккаунта KFC. В тот же день там появилось официальное заявление на английском и немецком языках, где говорится следующее: „Это фейковая кампания, незаконно использующая логотип KFC. Наша сеть не запускала эту унижающую достоинство рекламную акцию. Мы приносим извинения за её оскорбительный характер и ищем способы разрешения этой ситуации с неправомерным использованием бренда KFC. Также рассматривается возможность подачи судебного иска“. 4 июня на официальной Twitter-страничке KFC Deutschland тоже появилось несколько твитов с опровержением на немецком и английском языках.
Авторы украинского проекта Stopfake.org нашли пост с обсуждением этой рекламы в группе „Українці в Мюнхені / Ukrainer in München / Ukrainians In Munich“ на Facebook. В комментариях несколько местных жителей рассказали, что были на вокзале 3 июня и не видели там таких баннеров. Они предоставили и пару фотографий с места событий, но там, где якобы должен был висеть один из плакатов с рекламой про украинских цыпочек, находилось совсем другое изображение — с рекламой исландской авиакомпании Icelandair на немецком языке.
Возмущение интернет-пользователей коснулось и сервиса Booking.com, который также опроверг своё причастие к этой рекламе. Так, в Twitter человек под ником Teh_Killa 3 июня, ссылаясь на фото с рекламой KFC и Booking.com, попросил министерство иностранных дел Украины проверить факты неуважительного отношения к украинским беженцам в Германии со стороны этих компаний. На следующий день, 4 июня, с официальной странички Booking.com поступил такой ответ: „Спасибо, что обратили на это внимание. Продемонстрированные изображения отфотошоплены, а их содержимое — невероятное дурновкусие. На этой станции не существует подобных рекламных баннеров. Ни Booking.com, ни KFC не имеют к ним никакого отношения“. Такой же ответ получили несколько других пользователей (тут, тут и тут). При этом в некоторых твитах за 4 июня добавлено, что представители Booking.com „проверили вокзал“ (но не уточнили, какой именно) и не нашли там эти плакаты. Кроме того, 6 июня появился второй официальный ответ: „Мы можем подтвердить, что снимки точно отфотошоплены. Эти фейковые билборды никогда нигде не появлялись, а мы бы никогда не стали проводить пиар-кампанию с такого рода посылами и изображениями“.
14 июня наши коллеги из немецкого фактчекингового проекта Correctiv сообщили, что позвонили в рекламную компанию Ströer, название которой фигурирует на цифровых билбордах и рекламных щитах с предполагаемой рекламой KFC и Booking.com. Представитель Ströer также опроверг, что в компанию приходил заказ на такие плакаты, и добавил, что там бы и не стали их производить.
В итоге у нас есть целый ряд факторов, по которым можно судить о достоверности рассматриваемых изображений. Во-первых, о них ничего не сообщается в крупных немецких и локальных баварских СМИ. Во-вторых, своё причастие к появлению таких плакатов опровергли обе компании, чьи логотипы использовались на билбордах. Кроме того, компания, занимающаяся размещением рекламы на вокзале в Мюнхене, также выступила с опровержением. В-третьих, живущие в этом городе украинцы не замечали подобные изображения, а узнали о них только из Сети и при последующем посещении вокзала не смогли их обнаружить. Наконец, по интернету ходят одни и те же несколько снимков, хотя вокзал в Мюнхене ежедневно посещают тысячи людей, но в открытом доступе нет ни одной видеозаписи, на которую бы попали эти рекламные баннеры. Именно поэтому мы расцениваем снимки с плакатами об украинских цыпочках как фейковые.
Сюжет с этой несуществующей рекламой напоминает недавнюю историю о табличках, якобы запрещающих украинцам заходить в чешские магазины. Тогда фотографии сначала появились в Telegram-канале, а позже разошлись по российским СМИ. При этом владельцы магазинов и местные жители опровергли существование как самих табличек, так и ограничений для украинцев.
Итог: Фейк.