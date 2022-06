Правда ли, что KFC и Booking.com разместили в Германии рекламу про „цыпочек из Украины“?

В начале июня 2022 года в ряде российских СМИ написали о провокационных рекламных баннерах с надписью Chicks from Ukraine are very welcome to Germany («Цыпочкам из Украины очень рады в Германии“). Такая реклама якобы появилась на одном из немецких железнодорожных вокзалов, а доказательством послужили несколько фотографий. Причём, судя по этим снимкам, некоторые баннеры висят рядом с пунктами информации для украинских беженцев. Изначально сообщалось, что рекламу заметили в Берлине, но затем появилось уточнение, что снимки сделаны в Мюнхене. Помимо надписи, на баннерах изображён основатель и маскот сети ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken полковник Сандерс, лежащий на подушке в кровати с откинутым одеялом. А в нижней части изображения размещены логотипы KFC и Booking.com — сервиса бронирования отелей.



4 июня новости об оскорбительных билбордах появились в таких изданиях, как РИА „Новости“, Lenta.ru, „Вести.Ру“, Regnum, EADaily, Life, „Газета.ru“, „Наша версия“ и „Взгляд“. При этом в большинстве СМИ сослались на опубликованный в тот же день пост Telegram-канала „Sputnik Ближнее зарубежье“, хотя по Telegram (примеры тут, тут и тут), Twitter (тут, тут и тут) и „ВКонтакте“ (тут, тут и тут) фото этих рекламных плакатов ходят с конца мая.



Кроме того, рекламу про цыпочек в своей речи упомянул постоянный представитель РФ в Совбезе ООН Василий Небензя, когда рассказывал о том, как на Западе встречают украинских женщин. Слова Небензи процитировал официальный Twitter-аккаунт посольства России в Новой Зеландии. Фото с рекламой у себя в твиттере выложил и Дмитрий Полянский, первый заместитель постпреда РФ при ООН (судя по описанию его профиля, он „ненавидит ложь и фейковые новости“). При этом дипломат написал, что снимок сделан в мюнхенском аэропорту, а не на вокзале.