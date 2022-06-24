Украинским войскам приказали оставить Северодонецк(4)
Медуза сообщает, что глава военной областной администрации Луганской области Украины Сергей Гайдай заявил, что украинским войскам придется выйти из Северодонецка из-за потерь. Об этом он сказал в эфире телеканала „Дом“, запись опубликована в телеграм-канале Гайдая.
„Находиться на разбитых за несколько месяцев позициях для того, чтобы просто там находиться, не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально количество погибших на не укрепленных территориях может расти,“ - сообщает Сергей Гайдай.
По этой причине, говорит он, украинским военным, которые находятся в Северодонецке, дали „команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные районы“, чтобы оттуда вести боевые действия.
Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил утром 24 июня, что бои в Северодонецке продолжаются.
Одним из последних мест в Северодонецке, которое не контролируют российские военные, остается химический завод „Азот“. Вечером 23 июня Гайдай говорил, что в промзоне Северодонецка разрушили многие защитные сооружения, поэтому украинские военные могут отойти на другие позиции.