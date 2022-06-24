Украинским войскам приказали оставить Северодонецк

„Находиться на разбитых за несколько месяцев позициях для того, чтобы просто там находиться, не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально количество погибших на не укрепленных территориях может расти,“ - сообщает Сергей Гайдай.

По этой причине, говорит он, украинским военным, которые находятся в Северодонецке, дали „команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные районы“, чтобы оттуда вести боевые действия.

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил утром 24 июня, что бои в Северодонецке продолжаются.

Одним из последних мест в Северодонецке, которое не контролируют российские военные, остается химический завод „Азот“. Вечером 23 июня Гайдай говорил, что в промзоне Северодонецка разрушили многие защитные сооружения, поэтому украинские военные могут отойти на другие позиции.