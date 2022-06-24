Владельцы гаражных боксов Нарвской Венеции против иностранных художников: нам тут „шабаш“ не нужен!

„На конкурс поступило 50 совершенно потрясающих заявок из разных стран мира. Барабанная дробь! Победителями конкурса стали Маурин Бисиг (Швейцария) и Энрике Рора (Мексика/Норвегия). Маурин занимается созданием крупноформатных деревянных скульптур, а Энрике создаст на Кулгу действующую глиняную печь для хлеба“, - пишут представители NART на своем официальном сайте.

„Изрезанный каналом район Кулгу каждое лето становится очень многолюдным. Местные жители рыбачат, работают на своих участках и отлично проводят, порой жаркое, эстонское лето. Мы давно присматривались к этому району, и наконец решились отправить в него своеобразное посольство. Мы постараемся принести пользу самой общине, сделать Кулгу более заметным и привлекательным, также познакомиться с местными жителями, завести с ними крепкие дружеские связи“, - объясняют смысл проекта организаторы.

Однако, как оказалось, части местных отдыхающих такие дружеские связи не по душе, соседство зарубежных художников заранее не пришлось им по вкусу. Источник RusDelfi передал письменное обращение части членов гаражного кооператива, в котором они просят владельца двух боксов запретить сдачу их в аренду художникам, обосновывая это следующим образом: „Мы, владельцы гаражей пятого причала, не хотим, чтобы на нашем причале устраивался „шабаш“ и ходили журналисты и другие непонятные люди, связанные с этим проектом, т.к. это связано с неудобствами и последующими проблемами“.

Нарвская aрт-pезиденция учреждена в 2015 году Эстонской академией художеств в сотрудничестве с фирмой Narva Gate при поддержке Министерства культуры Эстонии.