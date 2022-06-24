Суждено ли Йыхви снова стать городом? Жители уездной столицы, вы еще успеете проголосовать!
20 июня решением волостного собрания в Йыхви стартовал народный опрос „Поддерживаете ли вы изменение типа административной единицы Йыхвиской волости на город Йыхви?“
Как сообщает волостная управа Йыхви, на данный вопрос можно ответить в электронном виде в онлайн-среде VOLIS до 23.59 29 июня.
Свое мнение можно отметить в анкете в следующих пунктах для голосования:
в Йыхвиской волостной управе, ул. Кооли, 2 в период с 20 по 22 июня и с 27 по 29 июня в рабочие дни (ПН-CP 8.00-16.30, обед 12.00-12.30, 22 июня 8.00-12.00);
в Таммикуском народном доме по адресу: Йыхвиская волость, поселок Таммику, ул. Тамме, 17 21 июня с 10.00 до 13.00 и 28 июня с 15.00 до 19.00;
на йыхвиской музыкальной площадке по адресу: город Йыхви, ул. Парги, 40k 29 июня с 16.00 до 19.00.
Если респондент проголосовал как электронным способом, так и путем заполнения анкеты, действительным считается результат в анкете, а голос, отданный электронным способом, аннулируется.
Результаты опроса населения будут утверждены решением волостного собрания.