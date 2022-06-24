Синимяэская вышка, наконец, построена! Строитель: отсюда открывается самый лучший вид

Как утверждает строитель вышки, с нее, по сравнению с другими смотровыми площадками, открывается самый лучший вид на Финский залив, на живописную природу Нарва-Йыэсуу: с одной стороны можно будет полюбоваться на город и порт Силламяэ, а с другой – на Нарву.

В целях безопасности пропускная способность смотровой вышки составляет 30 человек. При этом на платформах одновременно могут находиться 20 человек, а на лестнице – десять. Информация о количестве человек, которые могут одновременно находиться на площадках смотровой вышки, размещена как у подножия вышки, так и на смотровых площадках.

Cмотровая вышка имеет квадратную форму, ее размеры в осях составят 5,8×5,8 м. Высота вышки от земли составляет 29,5 метра, а Паргимяги, на вершине которой расположена вышка, возвышается на высоте 84,6 метра над уровнем моря. По сравнению с предыдущей вышкой, новая будет шире и примерно на 5 м выше.

Согласно строительному проекту, срок службы новой смотровой вышки составит 20 лет.

Прежняя смотровая вышка в Синимяэ простояла с 2008 по 2018 год.

