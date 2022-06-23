ПАСЕ: Россия ответственна за гибель рейса МН17

При этом в ПАСЕ возмущены нежеланием российских властей сотрудничать со следственными органами Нидерландов и Международной следственной группой, занимающимися делом о катастрофе малайзийского Boeing. „Вместо того, чтобы предоставлять следственным органам достоверную информацию, российские власти распространяли дезинформацию , в частности, противоречивые версии событий, цель которых была умышленно запутать следствие“, - говорится в резолюции.

Расследование по делу авиакатастрофы Boeing-777 „Малайзийских авиалиний“ проводилось по двум направлениям. Причины падения самолета расследовал Совет безопасности Нидерландов, и он „пришел к выводу, что катастрофу рейса MH17 повлекла за собой ракета „земля-воздух“ „Бук“. После детального изучения многочисленных доказательств и фактов, которые собрал докладчик ПАСЕ, румынский депутат-социалист Титус Корлатеан по поводу причин катастрофы МН17, ассамблея решила считать „самой убедительной версию, согласно которой самолет рейса MH17 был сбит ракетой „Бук“, предоставленной пророссийским вооруженным формированиям российскими военными“.

Об этом говорится в резолюции ПАСЕ „Обеспечение ответственности за гибель самолета рейса МН17“, единогласно принятой в четверг, 23 июня, во время пленарного заседания в Страсбурге. ПАСЕ „поражена неспособностью российских властей добросовестно сотрудничать с Советом безопасности Нидерландов и Международной следственной группой“ по делу МН17, отмечается в документе.

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит самолет рейса МН17 „Малайзийских авиалиний“, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, в результате чего все 298 человек, находившихся на борту, погибли. На основании доказательств, которыми располагает правовой комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), депутаты ассамблеи считают наиболее вероятным то, что МН17 „был сбит ракетой „Бук“, предоставленной пророссийским вооруженным формированиям российскими военными“.

В документе приводятся примеры фейков, которые российская сторона пыталась навязать следствию. „Российские власти даже дошли до того, что предоставили сманипулированные радиолокационные и спутниковые данные для того, чтобы скрыть правду. Версии РФ о том, что якобы украинский истребитель СУ-25 или МиГ-29 сбил самолет рейса MH17, были полностью опровергнуты, как и версия, что самолет якобы сбила ракета украинского „Бука“, выпущенная из подконтрольной правительству Украины территории“, - отмечается в резолюции.

„Москва должна извиниться перед родственниками жертв“

Дезинформация российских властей и контролируемых ею СМИ, „неуважительное обращение пророссийских сепаратистов, контролировавших место катастрофы, с телами жертв, значительно усилили и продлили страдания и боль родственников погибших“. Ассамблея призывает Россию начать „добросовестно сотрудничать“ со следствием, а также „официально извиниться перед родственниками и друзьями жертв катастрофы за боль и страдания, вызванные распространенной дезинформацией“.

Ассамблея „не сомневается, что Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН“, рассматривающие иски против России по этому делу, „своевременно и независимо примут решение о возможной ответственности государства Российская Федерация“ за гибель МН17. ПАСЕ также призвала США и НАТО предоставить следствию все дополнительные данные, „которые могут помочь в привлечении к ответственности всех виновных в катастрофе рейса MH17, включая тех, кто запустил ракету, кто отдал приказ стрелять и тех, кто ответственен за транспортировку российского „Бука“ на территорию Украины“.

„Справедливое правосудие победит, виновных накажут“

Среди ораторов, взявших слово во время дебатов, было больше всего депутатов от Нидерландов. Все они говорили о том, что гибель пассажиров и экипажа МН17, среди которых было наибольшее количество граждан Нидерландов, остается трагедией, боль от которой не уменьшается. Все ораторы выражали соболезнования родственникам погибших, ведь восемь лет, в течение которых продолжается расследование авиакатастрофы, они не могут обрести покой, потому что не видят, чтобы виновные в гибели их близких понесли справедливое наказание. „Было совершено коварное и трусливое преступление. У нас есть четкая картина произошедшего и ответственность России - не вызывает сомнения“, - заявила финская депутат от группы социалистов Инка Гопсу.

Докладчик Титус Корлатеан рассказал о своих встречах, проведенных в Киеве и Гааге с участниками расследования. По его словам, все собеседники, „особенно в Нидерландах“, жаловались на то, что „российская сторона не предоставила никаких доказательств по делу, их ответы были формальными, неполными, а иногда и откровенно лживыми“.

Он отметил, что подобную модель дезинформации Россия применяет и сейчас, „совершая военную агрессию против Украины“. „Наш общий месседж должен быть однозначным: мы осуждаем варварство, мы никогда его не воспримем и направим все наши правовые инструменты для того, чтобы справедливое правосудие победило, а виновные были наказаны“, - заявил докладчик.