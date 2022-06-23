Правда ли, что условие для вступления Украины в ЕС — отказ от прославления Бандеры?
Многие российские источники пишут, что для вступления в Евросоюз от Украины потребовали прекратить прославлять идеолога украинского национализма Степана Бандеру. Мы проверили, действительно ли условия для членства Украины в ЕС содержат такой пункт.
17 июня 2022 года Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза (ЕС). Уже на следующий день некоторые российские СМИ опубликовали заголовки „Украине назвали условие для членства в Европейском союзе“. Этим условием якобы стал отказ от прославления Степана Бандеры. Телеканал „Рен-ТВ“ написал, что „Незалежную призывают отказаться от воспевания тех, кто сотрудничал с нацистами. А именно — отказаться от культа Степана Бандеры, в ином случае членство в ЕС может быть поставлено под сомнение“. Новость подхватили пользователи соцсетей, отметив, что наконец-то Европа признала наличие нацизма в Украине.
Для начала разберёмся, на каком этапе вступления в ЕС страна-заявитель получает условный список требований. Когда ЕК рекомендует какую-либо страну в кандидаты на вступление в ЕС (а именно на этой стадии находится заявка Украины), это ещё не гарантия того, что страна станет кандидатом. Окончательное решение принимает Совет ЕС. Чтобы гарантировать положительный ответ, Еврокомиссия предписала Украине до конца 2022 года выполнить семь шагов. После успешного получения статуса кандидата Украина получит ещё один список условий — уже для присоединения к ЕС. Эти условия касаются принципов демократии, свободного рынка, развитых государственных институтов, верховенства права и закона. Приведение всех этих аспектов в соответствие стандартам ЕС иногда занимает десятилетия. По итогам реформ Совет ЕС, Европарламент и государства — члены ЕС примут решение о присоединении кандидата к Евросоюзу.
Судя по заголовкам российских СМИ, отказ от прославления Бандеры якобы вошёл в список условий для вступления Украины в ЕС. Тем не менее Украина ещё не дошла до этого этапа и такого списка пока ещё не получила. Список из семи шагов, который получила Украина от ЕК, пока касается лишь получения статуса кандидата. Но и в этом списке ничего о Бандере не сказано. Как пишет Deutsche Welle, первые два пункта связаны с судебной реформой. Следующие два посвящены борьбе с коррупцией. Пятый и шестой касаются борьбы с олигархами и развития независимых СМИ. Седьмой пункт — о реформах законодательства в отношении национальных меньшинств.
Тогда откуда взялось условие об „отказе от прославления Бандеры ради членства в ЕС“? Из первых же абзацев подобных публикаций становится ясно, что сенсационные заголовки далеки от реального содержания статей. В публикациях поясняется, что подобное „условие для вступления в ЕС“ было высказано Арно Кларсфельдом, адвокатом французской Ассоциации сыновей и дочерей евреев, депортированных из Франции (FFDJF). В день выхода отчёта ЕК о кандидатуре Украины Кларсфельда пригласили в эфир французского телеканала BFM TV для обсуждения этой новости. Именно там он сказал, что поддерживает вхождение Украины в „европейскую семью“, но для этого Украине следует „поразмышлять о своей истории“ и прекратить прославлять тех, кто сотрудничал с нацистами. Становится ясно, что при написании заголовков СМИ использовали тактику кликбейта* и фрейминга**: обещанные читателям „условия“ оказались лишь мнением одного человека, никак не связанного с руководящими органами ЕС.
Как справедливо отметил Центр противодействия дезинформации Украины, мнение отдельного частного лица не является официальной позицией. Настоящие условия для вступления Украины в ЕС ещё не были сформулированы. А в списке шагов по получению статуса кандидата об украинских националистах ничего не сказано.
*Кликбейт (англ. clickbait: click — „щелчок“, bait — „приманка“) — сенсационный заголовок, который вынуждает читателя перейти по ссылке на статью. Часто такие заголовки утрируют, искажают суть или вообще не соответствуют содержанию статьи.
**Фрейминг (англ. framing: frame — „рамка“) — приём акцентирования внимания на конкретных аспектах темы с целью формирования восприятия. В СМИ этот приём позволяет сдвигать акценты, опуская или выделяя определённые детали, чтобы манипулировать мнением читателя.
Итог: Неправда.