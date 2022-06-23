Правда ли, что условие для вступления Украины в ЕС — отказ от прославления Бандеры?

17 июня 2022 года Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза (ЕС). Уже на следующий день некоторые российские СМИ опубликовали заголовки „Украине назвали условие для членства в Европейском союзе“. Этим условием якобы стал отказ от прославления Степана Бандеры. Телеканал „Рен-ТВ“ написал, что „Незалежную призывают отказаться от воспевания тех, кто сотрудничал с нацистами. А именно — отказаться от культа Степана Бандеры, в ином случае членство в ЕС может быть поставлено под сомнение“. Новость подхватили пользователи соцсетей, отметив, что наконец-то Европа признала наличие нацизма в Украине.

Для начала разберёмся, на каком этапе вступления в ЕС страна-заявитель получает условный список требований. Когда ЕК рекомендует какую-либо страну в кандидаты на вступление в ЕС (а именно на этой стадии находится заявка Украины), это ещё не гарантия того, что страна станет кандидатом. Окончательное решение принимает Совет ЕС. Чтобы гарантировать положительный ответ, Еврокомиссия предписала Украине до конца 2022 года выполнить семь шагов. После успешного получения статуса кандидата Украина получит ещё один список условий — уже для присоединения к ЕС. Эти условия касаются принципов демократии, свободного рынка, развитых государственных институтов, верховенства права и закона. Приведение всех этих аспектов в соответствие стандартам ЕС иногда занимает десятилетия. По итогам реформ Совет ЕС, Европарламент и государства — члены ЕС примут решение о присоединении кандидата к Евросоюзу.