Генерал: Финляндия даст России жесткий отпор, если восточный сосед решит напасть

Считается, что у Финляндии имеются значительные запасы вооружения. Однако генерал Кивинен говорит, что самым важным фактором является мотивация финнов противостоять нападению.

– Самая важная линия обороны находится между ушами, как сейчас показывает война в Украине, – говорит Кивинен в интервью информационному агентству.

В материале Reuters также подчеркивается, что Финляндия поддерживает высокий уровень боевой готовности со времен Второй мировой войны.

– Мы систематически развиваем нашу военную оборону именно для таких военных действий, которые происходят там (в Украине), – утверждает Кивинен.

– Украина оказалась крепким орешком, и Финляндия тоже, – считает генерал.