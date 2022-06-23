КОЛОНКА RusDelfi | Эстония и есть НАТО(12)
Поддержка союзников в случае военного противостояния с Россией очень важна, но, как отметил президент Алар Карис, мы сами в состоянии сделать очень многое для своей страны.
В Эстонии всегда очень ждут речь президента. У президенсткой речи долгая традиция, ее основы заложил Леннарт Мери, который во многом отличался от своих последователей. Народу Эстонии понравилось как Мери в образе школьного учителя отчитал эстонских политиков и чиновников, грозя им пальцем. С тех пор повелось, что в каждой речи 24 февраля слушатели ищут зерно критики в адрес руководящих политиков и государственных чиновников.
24 февраля в этом году совпало с началом российской военной агрессии против Украины, и чувство неопределенности сильно повлияло на речь президента Кариса в этот день. И поэтому 23 июня многие с интересом ждали, что именно он скажет в День победы и в преддверии Иванова дня. Эстонский День победы связан с победой в Освободительной войне 1918-1919 гг. и победой над местным немецким дворянством и Фрайкором. Потому этот день эстонцам кажется устаревшим, и его преобразовали в государственный праздник, который сфокусирован на Союзе обороны. И вполне ожидаемо, что Карис не сосредоточился на вопросах внутренней политики, и больше внимания уделил тому, что могут простые граждане сделать для защиты своего государства, а также затронул события в Украине.
Алар Карис подчеркнул роль добровольцев в Украине и выразил уверенность, что если Эстония окажется в такой же ситуации, наши люди тоже отважно встанут на защиту своего государства и независимости.
Но больше внимания, чем речь президента Кариса, привлекло интервью с Каей Каллас Financial Times, в котором она отметила, что НАТО плохо подготовлена для защиты Эстонии и других балтийских стран. Для эстонских политиков это является своеобразным поворотом, потому что последние двадцать лет, и особенно последние четыре месяца войны в Украине, они все время повторяли, что Эстония хорошо защищена. Это говорили даже в нулевые годы, когда внутренние доктрины НАТО даже не предвидели возможность военного столкновения с Россией. Кая Каллас первый раз признала, что ситуация с безопасностью в Эстонии еще не была настолько плохая как сейчас.
Признать проблемы с безопасностью Кая Каллас должна была давно, поскольку многим экспертам, которые видят реакцию стран НАТО и ее руководства, это стало ясно уже пару месяцев назад. Каллас на следующей неделе отправляется на саммит НАТО в Мадриде с надеждой, что в Эстонию будут отправлены дополнительные войска. Риторика внутри НАТО, однако, показывает, что Кая Каллас может не достигнуть своей цели. Поэтому не следует забывать, что мы сами являемся частью НАТО и должны самостоятельно заботиться о своей безопасности, и делать те же вещи, о которых сказал президент Карис: усилить свою резервную армию и Союз обороны. Карис отметил, что в случае войны каждый человек должен знать свою позицию и свои обязанности, и если, по словам Каи Каллас, ситуация столь плохая, необходимо сосредоточиться на том, что мы сами можем сделать для защиты своей страны.