КОЛОНКА RusDelfi | Эстония и есть НАТО

В Эстонии всегда очень ждут речь президента. У президенсткой речи долгая традиция, ее основы заложил Леннарт Мери, который во многом отличался от своих последователей. Народу Эстонии понравилось как Мери в образе школьного учителя отчитал эстонских политиков и чиновников, грозя им пальцем. С тех пор повелось, что в каждой речи 24 февраля слушатели ищут зерно критики в адрес руководящих политиков и государственных чиновников.

24 февраля в этом году совпало с началом российской военной агрессии против Украины, и чувство неопределенности сильно повлияло на речь президента Кариса в этот день. И поэтому 23 июня многие с интересом ждали, что именно он скажет в День победы и в преддверии Иванова дня. Эстонский День победы связан с победой в Освободительной войне 1918-1919 гг. и победой над местным немецким дворянством и Фрайкором. Потому этот день эстонцам кажется устаревшим, и его преобразовали в государственный праздник, который сфокусирован на Союзе обороны. И вполне ожидаемо, что Карис не сосредоточился на вопросах внутренней политики, и больше внимания уделил тому, что могут простые граждане сделать для защиты своего государства, а также затронул события в Украине.

Алар Карис подчеркнул роль добровольцев в Украине и выразил уверенность, что если Эстония окажется в такой же ситуации, наши люди тоже отважно встанут на защиту своего государства и независимости.