В РФ пытался застрелиться охранник Путина, носивший его „ядерный чемоданчик“

По информации журналистов, его обнаружил брат, который во время стрельбы находился в квартире, он вызвал „скорую помощь“. Зимин выжил, но был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Характер его травм позволяет сделать вывод, что выстрел был сделан самостоятельно.

В британском таблоиде Mirror сообщают, что он лежал в лужах крови с огнестрельным ранением в голову, а рядом с ним лежал травматический пистолет Иж 79-9ТМ. В это время брат находился в ванной, а гражданская жена раненого полковника отсутствовала.

Известно, что полковник Федеральной службы безопасности РФ Влад Зимин в свое время отвечал за портфель с „ядерной кнопкой“. Кроме того, Зимин ранее исполнял эту роль еще при бывшем российском президенте Борисе Ельцине. Затем он продолжал работать в ФСБ и получил звание полковника при Путине.

В последнее время Вадим Зимин был под домашним арестом по уголовному делу. Его обвиняют в получении взятки после того, как он получил должность в таможенной службе РФ и стал начальником отдела по принятию решений по оплате сделок Центрального отдела территорий. В декабре 2021 года он был задержан оп подозрению в получении взятки от бизнесмена. По данным следствия, он получал 10% от каждой сделки.