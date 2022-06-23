Три легендарных игрока сборной Эстонии попрощаются со сборной на матче легенд

Встреча приурочена к 30-летию со дня воссоздания национальной эстонской сборной, а также прощальным матчем для Энара Яэгера, Дмитрия Круглова и Александра Дмитриева.

Яэгер дебютировал в мужской сборной в 2002 году против Новой Зеландии, когда Эстония выиграла 3:2. Яэгер вышел на замену на 69-й минуте. Всего за эстонскую сборную защитник сыграл 126 матчей.

Первая игра Круглова за сборную состоялась в гостях против Латвии в 2004 году, когда матч завершился вничью 2:2. Всего на счету защитника 115 игр за сборную и четыре гола.

Дебют Дмитриева состоялся против Молдовы в 2004 году, когда Эстония выиграла со счетом 1:0. Дмитриев вышел в основном составе и сыграл 74 минуты. За сборную Эстонии полузащитник провел 106 матчей.

Первую официальную игру сборная Эстонии после восстановления независимости провела 3 июня 1992 года, на стадионе „Кадриорг“ против Словении (1:1). Это был первый официальный матч эстонской сборной после почти 52-летней паузы.

Все игроки, которые представляли сборную в течение последних 30 лет, будут приглашены присоединиться к сборной легенд Эстонии в августе. На мероприятие также будут приглашены все главные тренеры, руководившие мужской сборной с 1992 года.

С 2004 года в Эстонии стало традицией благодарить игроков мужской национальной сборной сыгравших 100 или более официальных матчей. Раньше прощание с легендами сборной проходило во время домашних товарищеских поединков, но из-за создания Лиги наций, число матчей уменьшилось. Футбольный союз разработал концепцию матчей легенд, чтобы отблагодарить легендарных игроков сборной.

Матч легенд имеет и благотворительную цель, так как деньги, собранные от продажи билетов, передадут в эстонские футбольные клубы для закупки автоматических наружных дефибрилляторов или реанимационного оборудования.

„Очень приятно, что мы можем, с одной стороны, поблагодарить легенд сборной Эстонии, а с другой стороны, поддержать клубы приобретением оборудования АНД“, — сказала Анне Рей, генеральный секретарь ЭФС.