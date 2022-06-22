ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (119-й день) | Россия устроила учения с имитацией ракетных ударов по Эстонии. Российская армия приближается к Лисичанску

Об этом сообщает „Интерфакс“ со ссылкой на мэрию Москвы

Европа должна срочно подготовиться к полному прекращению поставок российского газа этой зимой, предупредило Международное энергетическое агентство (МЭА). Заявление последовало за сокращением экспорта топлива из России в ряд европейских стран.

Россия устроила учения с имитацией ракетных ударов по Эстонии.

Об этом финскому изданию Iltalehti 21 июня рассказал канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм.

Он добавил, что в последнее время российские вертолеты несколько раз нарушили границы стран Балтии.

Как отметил Салм, речь идет не об единичном случае.

„Российские вертолеты совершили несколько нарушений границы. Речь идет не о кораблях в пятидесяти милях от берега или о самолетах, а о вертолетах. Вертолет не пересекает границу случайно“, - заявил он.