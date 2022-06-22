Военный дневник
22.06.2022, 21:19

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (119-й день) | Россия устроила учения с имитацией ракетных ударов по Эстонии. Российская армия приближается к Лисичанску

 
Ukraina sõdurid
Ukraina sõdurid
ФОТО: ANATOLII STEPANOV | AFP

Подводим итоги 119-го дня военного вторжения России в Украину.

  • ВСУ заявили о российских потерях в результате удара по острову Змеиный.

    По версии украинского Оперативного командования „Юг“, противник утратил:

    • зенитно-ракетный комплекс „Панцирь С1“;

    • радиолокационную станцию;

    • автомобильную технику.

  • Площадь возле посольства США в Москве назвали Площадью Донецкой народной республики.

    Об этом сообщает „Интерфакс“ со ссылкой на мэрию Москвы

  • Европу призвали срочно готовиться к полному прекращению поставок российского газа.

    Европа должна срочно подготовиться к полному прекращению поставок российского газа этой зимой, предупредило Международное энергетическое агентство (МЭА). Заявление последовало за сокращением экспорта топлива из России в ряд европейских стран.

  • Россия устроила учения с имитацией ракетных ударов по Эстонии.

    Об этом финскому изданию Iltalehti 21 июня рассказал канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм.

    Он добавил, что в последнее время российские вертолеты несколько раз нарушили границы стран Балтии.

    Как отметил Салм, речь идет не об единичном случае.

    „Российские вертолеты совершили несколько нарушений границы. Речь идет не о кораблях в пятидесяти милях от берега или о самолетах, а о вертолетах. Вертолет не пересекает границу случайно“, - заявил он.

  • Британская разведка: силы ДНР потеряли более половины своих бойцов.

    По данным британской военной разведки, за время войны в Украине ДНР потеряла убитыми и ранеными 55% своего личного состава.

  • Российские войска приближаются к Лисичанску, город обстреливается авиацией, сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

  • В Ростовской области произошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Рядом с ним нашли обломки двух беспилотников.

  • „Репортеры без границ“ утверждают, что украинского журналиста Макса Левина, погибшего под Киевом весной, застрелили российские военные.

    Украинский фотожурналист Макс Левин, а также сопровождавший его военнослужащий Алексей Чернышев, погибшие в марте в Вышгородском районе Киевской области, по всей видимости, были застрелены российскими военными - к такому выводу в своем расследовании пришли „Репортеры без границ“.

  • ООН: с начала войны в Украине погибли 4634 мирных жителя.

  • Литва не ждет вторжения в ответ на ограничение транзита в Калининград - президент.

    Литва ждет, что Россия отключит ее от региональной электросети в ответ на ограничение грузоперевозок в Калининградскую область, сообщил президент Гитанас Науседа в интервью агентству Рейтер.

    Вторжения российской армии и военной конфронтации в связи с ограничением транзита Вильнюс не ожидает, сказал он.

  • В Чернобаевке было совершенно покушение на главу оккупационных властей. Его машину взорвали.

    В Херсонской области совершено покушение на назначенного Россией „главу“ захваченной администрации Чернобаевки Юрия Турулева.

    „Подорвана его машина, но коллаборант не пострадал“, - цитирует „Укринформ“ советника главы Херсонского ОВА Сергея Хланя.

    Агентство РИА Новости сообщает, что Турулев легко ранен.

  • Ракетные удары по Николаеву.

    Россия нанесла ракетные удары по Николаеву, всего по городу выпущено семь ракет, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

    „Прервал инспекцию в районе. Возвращаюсь в город. Удар по городу семью ракетами“, - написал он в своем телеграм-канале.

  • Российская армия приближается к Лисичанску.

    Российская армия приближается к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку. Город обстреливают авиацией. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
    „В Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по „Азоту“. На этот раз повреждена территория очистных сооружений и одно из проходных химического объединения. Россияне пытаются блокировать подразделения Сил обороны вблизи Боровского и Воронового“, — сообщил Гайдай.

RusDelfi
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