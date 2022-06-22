ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (119-й день) | Россия устроила учения с имитацией ракетных ударов по Эстонии. Российская армия приближается к Лисичанску
Подводим итоги 119-го дня военного вторжения России в Украину.
ВСУ заявили о российских потерях в результате удара по острову Змеиный.
По версии украинского Оперативного командования „Юг“, противник утратил:
зенитно-ракетный комплекс „Панцирь С1“;
радиолокационную станцию;
автомобильную технику.
Площадь возле посольства США в Москве назвали Площадью Донецкой народной республики.
Об этом сообщает „Интерфакс“ со ссылкой на мэрию Москвы
Европу призвали срочно готовиться к полному прекращению поставок российского газа.
Европа должна срочно подготовиться к полному прекращению поставок российского газа этой зимой, предупредило Международное энергетическое агентство (МЭА). Заявление последовало за сокращением экспорта топлива из России в ряд европейских стран.
Россия устроила учения с имитацией ракетных ударов по Эстонии.
Об этом финскому изданию Iltalehti 21 июня рассказал канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм.
Он добавил, что в последнее время российские вертолеты несколько раз нарушили границы стран Балтии.
Как отметил Салм, речь идет не об единичном случае.
„Российские вертолеты совершили несколько нарушений границы. Речь идет не о кораблях в пятидесяти милях от берега или о самолетах, а о вертолетах. Вертолет не пересекает границу случайно“, - заявил он.
Британская разведка: силы ДНР потеряли более половины своих бойцов.
По данным британской военной разведки, за время войны в Украине ДНР потеряла убитыми и ранеными 55% своего личного состава.
Российские войска приближаются к Лисичанску, город обстреливается авиацией, сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
В Ростовской области произошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Рядом с ним нашли обломки двух беспилотников.
„Репортеры без границ“ утверждают, что украинского журналиста Макса Левина, погибшего под Киевом весной, застрелили российские военные.
Украинский фотожурналист Макс Левин, а также сопровождавший его военнослужащий Алексей Чернышев, погибшие в марте в Вышгородском районе Киевской области, по всей видимости, были застрелены российскими военными - к такому выводу в своем расследовании пришли „Репортеры без границ“.
ООН: с начала войны в Украине погибли 4634 мирных жителя.
Литва не ждет вторжения в ответ на ограничение транзита в Калининград - президент.
Литва ждет, что Россия отключит ее от региональной электросети в ответ на ограничение грузоперевозок в Калининградскую область, сообщил президент Гитанас Науседа в интервью агентству Рейтер.
Вторжения российской армии и военной конфронтации в связи с ограничением транзита Вильнюс не ожидает, сказал он.
В Чернобаевке было совершенно покушение на главу оккупационных властей. Его машину взорвали.
В Херсонской области совершено покушение на назначенного Россией „главу“ захваченной администрации Чернобаевки Юрия Турулева.
„Подорвана его машина, но коллаборант не пострадал“, - цитирует „Укринформ“ советника главы Херсонского ОВА Сергея Хланя.
Агентство РИА Новости сообщает, что Турулев легко ранен.
Ракетные удары по Николаеву.
Россия нанесла ракетные удары по Николаеву, всего по городу выпущено семь ракет, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
„Прервал инспекцию в районе. Возвращаюсь в город. Удар по городу семью ракетами“, - написал он в своем телеграм-канале.
Российская армия приближается к Лисичанску.
Российская армия приближается к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку. Город обстреливают авиацией. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
„В Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по „Азоту“. На этот раз повреждена территория очистных сооружений и одно из проходных химического объединения. Россияне пытаются блокировать подразделения Сил обороны вблизи Боровского и Воронового“, — сообщил Гайдай.