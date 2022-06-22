Шведские СМИ: Viking Line использует российское топливо, покупая его в Эстонии

СМИ сообщают, что, хотя президент Украины Зеленский обратился к парламенту Швеции с просьбой не позволять стране и ее предприятиям подпитывать российскую военную машину деньгами, судоходная компания Viking Line по-прежнему работает на российском топливе. Следует отметить, что горючее топливо не находится под санкциями. Это скорее вопрос этического характера.

TV4 сравнил различные судоходные компании, работающие в Швеции, и обнаружил, что существуют большие различия в том, кто и как использует российского топлива.

Viking Line использует российское топливо, которое поставляется из Эстонии. Ульф Хагстрем, один из руководителей компании, сказал в телепрограмме, что они не знали, что топливо эстонской компании поступает из России.

Судоходная компания изменила тон

После интервью журналистам компания Viking Line объявила, что связалась с эстонской фирмой подрядчиком для обсуждения контракта.

Стало известно, что судно XPRS компании Viking Line заправляется в Таллинне. Судно ходит по маршруту Хельсинки-Таллинн. PR-менеджер компании Йоханна Бойер-Сванстрём после телепередачи заявила, что они пытались отговорить своего партнера от покупки российского топлива. Кроме того, она заявила, что Viking Line безоговорочно осуждает агрессию России в Украине. Они приложили усилия, чтобы разорвать все связи с Россией. Например, они убрали все российские товары из ассортимента в магазинах tax-free. Они также отказались от перевозки российских товаров.

Они отмечают, что их самые крупные суда, Viking Glory и Viking Grace, работают на СПГ, поставляемом из Норвегии. Большая часть остального топлива поступает из Финляндии, в основном от компании Neste.

„С февраля мы активно поддерживаем украинских беженцев и волонтерские организации, предоставляя транспорт для доставки беженцев в Финляндию и Швецию“, - говорит PR-менеджер.

О каком эстонском подрядчике идет речь?