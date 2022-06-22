Шведские СМИ: Viking Line использует российское топливо, покупая его в Эстонии(12)
Сегодня шведский телеканал TV4 опубликовал материал о компании Viking Line. Судоходная компания все еще пользуется российским топливом спустя четыре месяца после начала войны. Они покупают его через эстонскую фирму.
СМИ сообщают, что, хотя президент Украины Зеленский обратился к парламенту Швеции с просьбой не позволять стране и ее предприятиям подпитывать российскую военную машину деньгами, судоходная компания Viking Line по-прежнему работает на российском топливе. Следует отметить, что горючее топливо не находится под санкциями. Это скорее вопрос этического характера.
TV4 сравнил различные судоходные компании, работающие в Швеции, и обнаружил, что существуют большие различия в том, кто и как использует российского топлива.
Viking Line использует российское топливо, которое поставляется из Эстонии. Ульф Хагстрем, один из руководителей компании, сказал в телепрограмме, что они не знали, что топливо эстонской компании поступает из России.
Судоходная компания изменила тон
После интервью журналистам компания Viking Line объявила, что связалась с эстонской фирмой подрядчиком для обсуждения контракта.
Стало известно, что судно XPRS компании Viking Line заправляется в Таллинне. Судно ходит по маршруту Хельсинки-Таллинн. PR-менеджер компании Йоханна Бойер-Сванстрём после телепередачи заявила, что они пытались отговорить своего партнера от покупки российского топлива. Кроме того, она заявила, что Viking Line безоговорочно осуждает агрессию России в Украине. Они приложили усилия, чтобы разорвать все связи с Россией. Например, они убрали все российские товары из ассортимента в магазинах tax-free. Они также отказались от перевозки российских товаров.
Они отмечают, что их самые крупные суда, Viking Glory и Viking Grace, работают на СПГ, поставляемом из Норвегии. Большая часть остального топлива поступает из Финляндии, в основном от компании Neste.
„С февраля мы активно поддерживаем украинских беженцев и волонтерские организации, предоставляя транспорт для доставки беженцев в Финляндию и Швецию“, - говорит PR-менеджер.
О каком эстонском подрядчике идет речь?
На шведском телевидении прозвучало и имя компании: Marine Energy Solutions OÜ. Елена Бобкова владеет 50% акций, а трое мужчин - Анатолий Белов, Александр Голубев и Владимир Когинов - владеют остальной долей в компании, по 16,67% акций каждый.
Оборот фирмы в 2020 году составил 21,27 млн евро, а чистая прибыль - 535 900 евро. Годом ранее эти показатели составляли 18,15 млн. евро и - 445 000 евро соответственно.
В компании работает в общей сложности 6 человек, средняя зарплата брутто составляет 5184 евро.