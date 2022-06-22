Как лучше помогать беженцам? Государство, руководство Нарвы и волонтеры пока не договорились

Хели Фершель, SKA, руководитель группы по восточному региону: Когда 24 февраля все началось, в Эстонию практически сразу поехали люди, убегающие от войны. У кого-то были родственники, у кого-то знакомые в городе Нарва. И в какой-то момент в Нарве было уже более 400 военных беженцев, которые решили остаться в городе.

В середине мая обсуждался также вариант, что инфоцентр будет открыт в Нарве, созданы мобильные площади для того, чтобы было, где спать беженцам одну-две ночи. В итоге SKA принял решение, что инфоцентр будет не в Нарва. Город выделил небольшую площадь для работы волонтеров на Пеэтри, 5.

Ситуация с марта месяца критически быстро менялась. В апреле информация могла устаревать за несколько дней, превращаться в дезинформацию, потому что решения принимались сразу, как раз по причине турбулентности ситуации. Например, одно время город предлагал площади для ночевки транзитных беженцев в Молодежном центре и в Центре социальной помощи. В какой-то момент город выделил помещение для информационного центра на Пеэтри, 3. Но его актуальность быстро прошла. Волонтеры мне писали, если требовалась дополнительная площадь для размещения беженцев, и мы в каждой конкретной ситуации находили варианты, где их разместить, чем накормить. Постоянные меры не сработали бы так гибко.

Денис Ларченко, помощник горуправы по связям с волонтерами: Город тесно сотрудничает со SKA – социальным департаментом, который с середины мая взял на себя главную роль в работе с беженцами. До этого времени ответственность лежала прежде всего на погранохране. SKA раньше занимался беженцами преимущественно в Таллинне, потому что тогда их поток шел через западную Эстонию. Когда это изменилось, и к нам поехали украинцы из Мариуполя, SKA пришел в Ида-Вирумаа. Соцдепартамент поставил своих сотрудников на границе, чтобы они при необходимости оказывали социальную и информационную помощь, открыл инфоцентр в Йыхви. Беженцы – вопрос государственной важности. Только местное самоуправление не может отвечать за них.

Денис Ларченко: Сейчас стараемся сотрудничать и со SKA, и с нашими городскими учреждениями, чтобы при необходимости оказывалась медицинская и социальная помощь, в рамках возможностей города. А также с пограничниками. Город помогает тем, кто здесь остается: идет документальная, финансовая, психологическая, социальная работа. Транзитными беженцами занимаются прежде всего SKA и волонтеры. Наших ресурсов не хватило бы на все. Можно говорить, что Нарва – третий по величине город в Эстонии, но надо обращать внимание на доходную часть. А она не такая высокая по сравнению с другими муниципалитетами. SKA финансирует большую часть того, что необходимо для принятия беженцев в Эстонии. Город не может и не должен брать эту ответственность на себя. И могу сказать, что на лавочках в городе никто не спит.

Мы основали в Ида-Вирумаа инфопункт именно в городе Йыхви, потому что для нас поддержка беженцев – это комплексная услуга. Мы предлагаем не только ночлег и чай людям. Это система помощи как тем, кто просит защиты у эстонского государства, так и тем, кто едет транзитом и не имеет денег на гостиницу. Эта работа требует определенных условий. В Нарве мы их не нашли. 40 минут езды от Нарвы до Йыхви – это преодолимо вполне. Поезд до Йыхви есть несколько раз в день, как и автобусы, которые заказывает государство. Обычно три рейса за ночь. В непосредственной близости от инфопункта в Йыхви есть центр семейных врачей, представительство SKA, департамент полиции, что важно для быстрого рассмотрения ходатайств о временной защите, автовокзал, железнодорожная станция. Для основания инфопункта нашлось подходящее здание. Такой выбор помог нам сбалансировать поток беженцев и оказать помощь в необходимой мере.

На данный момент город Нарва не может самостоятельно справляться с таким потоком беженцев. Я руковожу регионом уже четвертый год и хорошо понимаю ситуацию. Поэтому государство, как и в других местах Эстонии: в Пярну, в Тарту – основало инфопункты не по принципу близости к границе, а по оценке возможностей региона принять на своей территории беженцев.

Всю прошлую неделю каждый вечер мы подбирали людей на автовокзале в 23-24 часа.

Катя Романова, координатор волонтерского центра „Друзья Мариуполя“ в Нарве: Я видела противоположное. Всю прошлую неделю каждый вечер мы подбирали людей на автовокзале в 23-24 часа. Иногда одна семья была, иногда две-три семьи. Или мне звонил охранник вокзала: у меня люди, давайте разбирайтесь. Насколько понимаю, сотрудника SKA, который должен присутствовать на границе 24/7, нет. Он не передает информацию беженцам, куда им пойти на ночлег. Это я знаю и по рассказам беженцев, которые к нам приходят, и по походам на границу. Сложилось впечатление, что пограничники просто отпускают людей на улицу, когда мест в Йыхви уже нет. Не знаю, ездят ли автобусы. Если не справляются, то должна быть налажена совместная работа с нами, а не так, что „волонтеры всю картину портят“. Хочется более информированного общения с сотрудниками SKA. Все-таки мы делаем одно дело.

Хели Фершель: Заказанные государством автобусы не маленькие, они заметны. В них заходят люди с браслетами, чтобы мы могли различать тех, кто путешествует транзитом через Эстонию и тех, кто желает получить временную защиту.

То, что нет мест, это неправда. Наши работники от Департамента социального страхования звонят в инфопункт в Йыхви, мы готовим места к прибытию конкретных беженцев. Я вижу в этом много уважения к украинцам: они приезжают, и их уже ждут. Два раза за период работы инфопункта прибыло на границу Нарвы одновременно много беженцев. Так как вместимость инфопункта ограничена по количеству людей, мы не смогли бы всех одновременно разместить на ночлег. Поэтому мы попросили помощи от города Нарвы и нашли для них ночлег. Например, недавно границу перешла большая группа – 35 человек. Нам об этом сообщили волонтеры. Принять их в Йыхви мы не могли. Поэтому договорились, что разместим группу в Тарту. Наши контакты есть у волонтеров, мы открыты к сотрудничеству.